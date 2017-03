Piranhas Short Course results

Teams from Tennessee, Virginia and North Carolina competed in the event: Kingsport Piranhas; FRST from Morristown; SCAT from Roanoke, Va.; BHRC from Brevard, N.C., SMAC from Waynesville, N.C.; and WST from Boone, N.C.

2017 Kingsport Piranhas Short Course Finale

March 25-26

GIRLS

8-under Yard Freestyle: 1, Wilson, Addison R, WST-NC, 17.70. 2, Piper, Hope L, FRST-SE, 18.22. 3, Willis, Annie K, WST-NC, 18.34.

8-under 50 Yard Freestyle: 1, Gibson, Jaden, SMAC-NC, 34.46. 2, Wilson, Addison R, WST-NC, 38.68. 3, Piper, Hope L, FRST-SE, 38.69.

8-under 100 Yard Freestyle: 1, Gibson, Jaden, SMAC-NC, 1:18.02. 2, Wilson, Addison R, WST-NC, 1:29.00. 3, Willis, Annie K, WST-NC, 1:32.73.

8-under 200 Yard Freestyle: 1, Gibson, Jaden, SMAC-NC, 2:46.82.8-under 25 Yard Backstroke: 1, Piper, Hope L, FRST-SE, 21.55. 2, Kerny, Efrosini, FRST-SE, 23.27. 3, Willis, Annie K, WST-NC, 24.21.

8-under 50 Yard Backstroke: 1, Gibson, Jaden, SMAC-NC, 40.50. 2, Wilson, Addison R, WST-NC, 45.87. 3, Piper, Hope L, FRST-SE, 46.57.

8-under 100 Yard Backstroke: 1, Wilson, Addison R, WST-NC, 1:41.26.

8-under 25 Yard Breaststroke: 1, Kerny, Efrosini, FRST-SE, 25.43. 2, Piper, Hope L, FRST-SE, 25.70. 3, Willis, Annie K, WST-NC, 27.84.

8-underr 50 Yard Breaststroke: 1, Gibson, Jaden, SMAC-NC, 53.38. 2, Wilson, Addison R, WST-NC, 58.81. 3, Piper, Hope L, FRST-SE, 59.92.

8-under 100 Yard Breaststroke: 1, Gibson, Jaden, SMAC-NC, 1:56.53.

8-under 25 Yard Butterfly: 1, Kerny, Efrosini, FRST-SE, 20.48. 2, Willis, Annie K, WST-NC, 22.15. 3, Piper, Hope L, FRST-SE, 23.98.

8-under 50 Yard Butterfly: 1, Wilson, Addison R, WST-NC, 51.39. 2, Gibson, Jaden, SMAC-NC, 52.75. 3, Piper, Hope L, FRST-SE, 1:01.21.

8-under 100 Yard IM: 1, Gibson, Jaden, SMAC-NC, 1:33.80. 2, Wilson, Addison R, WST-NC, 1:41.75. 3, Kerny, Efrosini, FRST-SE, 1:43.17.

9 Year Olds 25 Yard Freestyle: 1, Stibler, Emma-Kate, FRST-SE, 18.80. 2, Cable, Rachel E, KP-SE, 23.68. 3, Hennaux, Eva D, KP-SE, 24.06.

9 Year Olds 50 Yard Freestyle: 1, Herring, Lola G, WST-NC, 34.99. 2, Owens, Anna L, KP-SE, 39.12. 3, Cheves, Maggie B, WST-NC, 40.50.

9 Year Olds 100 Yard Freestyle: 1, Herring, Lola G, WST-NC, 1:16.74. 2, Cheves, Maggie B, WST-NC, 1:28.23. 3, Owens, Anna L, KP-SE, 1:30.52.

9 Year Olds 25 Yard Backstroke: 1, Owens, Anna L, KP-SE, 19.40. 2, Cheves, Maggie B, WST-NC, 20.43. 3, Rasco, Elise N, WST-NC, 24.45.

9 Year Olds 50 Yard Backstroke: 1, Herring, Lola G, WST-NC, 38.70. 2, Owens, Anna L, KP-SE, 42.24. 3, Cheves, Maggie B, WST-NC, 44.15.

9 Year Olds 100 Yard Backstroke: 1, Herring, Lola G, WST-NC, 1:25.10. 2, Hourani, Nevaeh J, SMAC-NC, 1:42.79.

9 Year Olds 25 Yard Breaststroke: 1, Hennaux, Eva D, KP-SE, 33.56. 2, Cable, Rachel E, KP-SE, 33.69.

9 Year Olds 50 Yard Breaststroke: 1, Owens, Anna L, KP-SE, 51.39. 2, Cheves, Maggie B, WST-NC, 53.79. 3, Rasco, Elise N, WST-NC, 57.44.

9 Year Olds 100 Yard Breaststroke: 1, Owens, Anna L, KP-SE, 1:51.87. 2, Cheves, Maggie B, WST-NC, 1:54.70. 3, Hourani, Nevaeh J, SMAC-NC, 2:08.75.

9 Year Olds 25 Yard Butterfly: 1, Owens, Anna L, KP-SE, 19.34. 2, Cheves, Maggie B, WST-NC, 21.34. 3, Hennaux, Eva D, KP-SE, 23.51.

9 Year Olds 50 Yard Butterfly: 1, Herring, Lola G, WST-NC, 41.26.

9 Year Olds 100 Yard IM: 1, Herring, Lola G, WST-NC, 1:28.74. 2, Owens, Anna L, KP-SE, 1:34.26. 3, Cheves, Maggie B, WST-NC, 1:38.23.

10 Year Olds 25 Yard Freestyle: 1, Jones, Layne C, SCAT-VA, 15.03. 2, Moody-Moskala, Maria B, KP-SE, 17.76.

10 Year Olds 50 Yard Freestyle: 1, Jones, Layne C, SCAT-VA, 33.70. 2, Moody-Moskala, Maria B, KP-SE, 37.20. 3, Riddle, Mary-Kathryn K, WST-NC, 38.30.

10 Year Olds 100 Yard Freestyle: 1, Riddle, Mary-Kathryn K, WST-NC, 1:26.02. 2, Shober, Addie E, Squirrels-NC, 1:27.51. 3, Moody-Moskala, Maria B, KP-SE, 1:29.63.

10 Year Olds 25 Yard Backstroke: 1, Jones, Layne C, SCAT-VA, 17.59. 2, Moody-Moskala, Maria B, KP-SE, 19.87. 3, Rasco, Emma A, WST-NC, 24.10.

10 Year Olds 50 Yard Backstroke: 1, Jones, Layne C, SCAT-VA, 36.34. 2, Moody-Moskala, Maria B, KP-SE, 41.44. 3, Riddle, Mary-Kathryn K, WST-NC, 44.37.

10 Year Olds 100 Yard Backstroke: 1, Jones, Layne C, SCAT-VA, 1:19.94. 2, Shober, Addie E, Squirrels-NC, 1:37.21.

10 Year Olds 200 Yard Backstroke: 1, Jones, Layne C, SCAT-VA, 2:46.27.

10 Year Olds 25 Yard Breaststroke: 1, Moody-Moskala, Maria B, KP-SE, 22.97. 2, Jones, Layne C, SCAT-VA, 22.98.

10 Year Olds 50 Yard Breaststroke: 1, Riddle, Mary-Kathryn K, WST-NC, 46.71. 2, Moody-Moskala, Maria B, KP-SE, 53.37. 3, Rasco, Emma A, WST-NC, 56.63.

10 Year Olds 100 Yard Breaststroke: 1, Riddle, Mary-Kathryn K, WST-NC, 1:45.63. 2, Shober, Addie E, Squirrels-NC, 1:56.83. 3, McConnell, Molly R, SMAC-NC, 2:04.81.

10 Year Olds 25 Yard Butterfly: 1, Jones, Layne C, SCAT-VA, 16.74. 2, Moody-Moskala, Maria B, KP-SE, 19.28.

10 Year Olds 50 Yard Butterfly: 1, Jones, Layne C, SCAT-VA, 37.38. 2, Moody-Moskala, Maria B, KP-SE, 42.51. 3, Shober, Addie E, Squirrels-NC, 46.38.

10 Year Olds 100 Yard IM: 1, Jones, Layne C, SCAT-VA, 1:25.22. 2, Riddle, Mary-Kathryn K, WST-NC, 1:35.04. 3, Shober, Addie E, Squirrels-NC, 1:36.56.

11 Year Olds 50 Yard Freestyle: 1, Patterson, Lauren E, WST-NC, 28.29. 2, Horner, AnnaClaire C, WST-NC, 31.11. 3, Caveness, Caroline J, KP-SE, 32.09.

11 Year Olds 100 Yard Freestyle: 1, Patterson, Lauren E, WST-NC, 1:02.04. 2, Caveness, Caroline J, KP-SE, 1:11.45. 3, Hendershot, Maddie M, SMAC-NC, 1:26.79.

11 Year Olds 200 Yard Freestyle: 1, Caveness, Caroline J, KP-SE, 2:30.85. 2, Lounds, Amelia E, KP-SE, 2:32.48.

11 Year Olds 500 Yard Freestyle: 1, Lounds, Amelia E, KP-SE, 6:37.62.

11 Year Olds 50 Yard Backstroke: 1, Caveness, Caroline J, KP-SE, 35.99. 2, Lounds, Amelia E, KP-SE, 38.92. 3, Hendershot, Maddie M, SMAC-NC, 44.43.

11 Year Olds 100 Yard Backstroke: 1, Caveness, Caroline J, KP-SE, 1:16.04. 2, Horner, AnnaClaire C, WST-NC, 1:17.76.

11 Year Olds 200 Yard Backstroke: 1, Caveness, Caroline J, KP-SE, 2:43.30.

11 Year Olds 50 Yard Breaststroke: 1, Patterson, Lauren E, WST-NC, 35.32. 2, Lounds, Amelia E, KP-SE, 41.90. 3, Horner, AnnaClaire C, WST-NC, 43.25.

11 Year Olds 100 Yard Breaststroke: 1, Lounds, Amelia E, KP-SE, 1:29.54.

11 Year Olds 200 Yard Breaststroke: 1, Lounds, Amelia E, KP-SE, 3:09.84.

11 Year Olds 50 Yard Butterfly: 1, Patterson, Lauren E, WST-NC, 30.09. 2, Hendershot, Maddie M, SMAC-NC, 47.21.

11 Year Olds 100 Yard Butterfly: 1, Horner, AnnaClaire C, WST-NC, 1:19.20.

11 Year Olds 200 Yard Butterfly: 1, Patterson, Lauren E, WST-NC, 2:33.97.

11 Year Olds 100 Yard IM: 1, Patterson, Lauren E, WST-NC, 1:07.73. 2, Horner, AnnaClaire C, WST-NC, 1:18.44. 3, Lounds, Amelia E, KP-SE, 1:20.97.

11 Year Olds 200 Yard IM: 1, Lounds, Amelia E, KP-SE, 2:51.68. 2, Caveness, Caroline J, KP-SE, 2:52.15.

11 Year Olds 400 Yard IM: 1, Caveness, Caroline J, KP-SE, 5:48.47. 2, Lounds, Amelia E, KP-SE, 6:08.75.

12 Year Olds 50 Yard Freestyle: 1, Russum, Libby P, KP-SE, 26.50. 2, Klein, Greta H, WST-NC, 28.58. 3, Ponasik, Alexandra C, KP-SE, 28.86.

12 Year Olds 100 Yard Freestyle: 1, Klein, Greta H, WST-NC, 1:01.22. 2, Ponasik, Alexandra C, KP-SE, 1:05.25. 3, Whitehead-Price, Lyndsey C, WST-NC, 1:12.98.

12 Year Olds 200 Yard Freestyle: 1, Russum, Libby P, KP-SE, 2:11.80. 2, Klein, Greta H, WST-NC, 2:18.10. 3, Ponasik, Alexandra C, KP-SE, 2:23.23.

12 Year Olds 1650 Yard Freestyle: 1, Klein, Greta H, WST-NC, 20:42.42.

12 Year Olds 50 Yard Backstroke: 1, Klein, Greta H, WST-NC, 33.11. 2, Ponasik, Alexandra C, KP-SE, 33.82. 3, Whitehead-Price, Lyndsey C, WST-NC, 36.19.

12 Year Olds 100 Yard Backstroke: 1, Ponasik, Alexandra C, KP-SE, 1:14.05. 2, Moomey, Gretchen R, SCAT-VA, 1:48.86.

12 Year Olds 200 Yard Backstroke: 1, Ponasik, Alexandra C, KP-SE, 2:38.85.

12 Year Olds 50 Yard Breaststroke: 1, Russum, Libby P, KP-SE, 36.82. 2, Whitehead-Price, Lyndsey C, WST-NC, 42.42. 3, Doner, Reagan O, KP-SE, 46.85.

12 Year Olds 100 Yard Breaststroke: 1, Whitehead-Price, Lyndsey C, WST-NC, 1:36.89. 2, Moomey, Gretchen R, SCAT-VA, 1:48.73. 3, Pierce, Erika H, KP-SE, 1:52.68.

12 Year Olds 50 Yard Butterfly: 1, Klein, Greta H, WST-NC, 31.90. 2, Ponasik, Alexandra C, KP-SE, 31.99. 3, Jameson, Ava F, SMAC-NC, 50.65.

12 Year Olds 100 Yard IM: 1, Russum, Libby P, KP-SE, 1:07.03. 2, Klein, Greta H, WST-NC, 1:13.34. 3, Ponasik, Alexandra C, KP-SE, 1:15.82.

12 Year Olds 200 Yard IM: 1, Ponasik, Alexandra C, KP-SE, 2:44.66.

12 Year Olds 400 Yard IM: 1, Russum, Libby P, KP-SE, 5:31.40. 2, Ponasik, Alexandra C, KP-SE, 5:48.53.

13 Year Olds 50 Yard Freestyle: 1, Sherer, Ava M, KP-SE, 28.51. 2, Copening, Emma G, SCAT-VA, 29.74. 3, Williams, Nora M, WST-NC, 30.04.

13 Year Olds 100 Yard Freestyle; 1, Ryan, Kate W, SCAT-VA, 1:05.67. 2, Caveness, Abigail E, KP-SE, 1:06.31. 3, Scott, Lindsay A, WST-NC, 1:06.35.

13 Year Olds 200 Yard Freestyle: 1, Sherer, Ava M, KP-SE, 2:22.06. 2, Ryan, Kate W, SCAT-VA, 2:23.23. 3, Caveness, Abigail E, KP-SE, 2:25.77.

13 Year Olds 500 Yard Freestyle: 1, Scott, Lindsay A, WST-NC, 6:11.53. 2, Caveness, Abigail E, KP-SE, 6:25.36. 3, Williams, Lindsey K, WST-NC, 6:57.56.

13 Year Olds 50 Yard Backstroke: 1, Williams, Lindsey K, WST-NC, 33.33. 2, Ryan, Kate W, SCAT-VA, 33.98. 3, Caveness, Abigail E, KP-SE, 34.08.

13 Year Olds 100 Yard Backstroke: 1, Sherer, Ava M, KP-SE, 1:09.85. 2, Ryan, Kate W, SCAT-VA, 1:12.62. 3, Williams, Lindsey K, WST-NC, 1:12.65.

13 Year Olds 200 Yard Backstroke: 1, Caveness, Abigail E, KP-SE, 2:38.35. 2, Ryan, Kate W, SCAT-VA, 2:39.99.

13 Year Olds 50 Yard Breaststroke: 1, Copening, Emma G, SCAT-VA, 41.23. 2, Scott, Lindsay A, WST-NC, 41.35. 3, Howard, Danielle L, KP-SE, 44.65.

13 Year Olds 100 Yard Breaststroke: 1, Scott, Lindsay A, WST-NC, 1:25.66. 2, Copening, Emma G, SCAT-VA, 1:26.78. 3, Howard, Danielle L, KP-SE, 1:36.46.

13 Year Olds 200 Yard Breaststroke: 1, Scott, Lindsay A, WST-NC, 3:03.60. 2, Copening, Emma G, SCAT-VA, 3:08.98.

13 Year Olds 50 Yard Butterfly: 1, Ryan, Kate W, SCAT-VA, 32.35. 2, Copening, Emma G, SCAT-VA, 32.70. 3, Scott, Lindsay A, WST-NC, 34.26.

13 Year Olds 100 Yard Butterfly: 1, Sherer, Ava M, KP-SE, 1:16.23. 2, Ryan, Kate W, SCAT-VA, 1:17.06.

13 Year Olds 100 Yard IM: 1, Sherer, Ava M, KP-SE, 1:12.06. 2, Copening, Emma G, SCAT-VA, 1:13.75. 3, Ryan, Kate W, SCAT-VA, 1:15.32.

13 Year Olds 200 Yard IM: 1, Caveness, Abigail E, KP-SE, 2:46.27. 2, Copening, Emma G, SCAT-VA, 2:49.65. 3, Howard, Danielle L, KP-SE, 3:04.07.

13 Year Olds 400 Yard IM: 1, Caveness, Abigail E, KP-SE, 5:53.90.

14 Year Olds 50 Yard Freestyle: 1, Jackson, Kylah E, WST-NC, 31.54.

14 Year Olds 100 Yard Freestyle: 1, Jackson, Kylah E, WST-NC, 1:09.08.

14 Year Olds 50 Yard Backstroke: 1, Jackson, Kylah E, WST-NC, 35.63.

14 Year Olds 100 Yard Backstroke: 1, Jackson, Kylah E, WST-NC, 1:16.65.

14 Year Olds 100 Yard IM: 1, Jackson, Kylah E, WST-NC, 1:21.31.

14 Year Olds 200 Yard IM: 1, Jackson, Kylah E, WST-NC, 2:54.01.

15-over 50 Yard Freestyle: 1, Thayer, Madalyn R, KP-SE, 30.71. 2, Sexton, Rosemary, KP-SE, 40.90.

15-over 100 Yard Freestyle: 1, Thayer, Madalyn R, KP-SE, 1:06.58.

15-over 200 Yard Freestyle: 1, Lounds, Morgan A, KP-SE, 2:23.00. 2, Thayer, Madalyn R, KP-SE, 2:27.72.

15-over 500 Yard Freestyle: 1, Sexton, Rosemary, KP-SE, 8:58.07.

15-over 1650 Yard Freestyle: 1, Lounds, Morgan A, KP-SE, 21:19.57.

15-over 50 Yard Backstroke: 1, Thayer, Madalyn R, KP-SE, 37.08. 2, Lounds, Morgan A, KP-SE, 38.77. 3, Sexton, Rosemary, KP-SE, 48.40.

15-over 100 Yard Backstroke: 1, Kirk, Hayley M, KP-SE, 1:11.33. 2, Thayer, Madalyn R, KP-SE, 1:20.04. 3, Sexton, Rosemary, KP-SE, 1:48.18.

15-over 50 Yard Breaststroke: 1, Kirk, Hayley M, KP-SE, 33.13. 2, Lounds, Morgan A, KP-SE, 35.12.

15-over 100 Yard Breaststroke: 1, Lounds, Morgan A, KP-SE, 1:14.77.

15-over 200 Yard Breaststroke: 1, Kirk, Hayley M, KP-SE, 2:38.10. 2, Lounds, Morgan A, KP-SE, 2:44.92.

15-over 50 Yard Butterfly: 1, Sexton, Rosemary, KP-SE, 46.94.

15-over 100 Yard Butterfly: 1, Thayer, Madalyn R, KP-SE, 1:13.11. 2, Sexton, Rosemary, KP-SE, 1:52.61.

15-over 200 Yard Butterfly: 1, Thayer, Madalyn R, KP-SE, 2:52.79.

15-over 100 Yard IM: 1, Kirk, Hayley M, KP-SE, 1:08.30. 2, Lounds, Morgan A, KP-SE, 1:11.84. 3, Thayer, Madalyn R, KP-SE, 1:17.13.

15-over 200 Yard IM: 1, Lounds, Morgan A, KP-SE, 2:33.54. 2, Thayer, Madalyn R, KP-SE, 2:52.16. 3, Sexton, Rosemary, KP-SE, 3:48.67.

15-over 400 Yard IM: 1, Kirk, Hayley M, KP-SE, 5:26.53. 2, Sexton, Rosemary, KP-SE, 7:58.94.

BOYS

8-under 25 Yard Freestyle: 1, Hennaux, Jean-Pierre A, KP-SE, 19.50. 2, Stibler, Joey, FRST-SE, 20.32. 3, Youker, Brian C, SMAC-NC, 30.82.

8-under 50 Yard Freestyle: 1, Hennaux, Jean-Pierre A, KP-SE, 38.34. 2, Barbee, Brooks W, SMAC-NC, 42.13. 3, Stibler, Joey, FRST-SE, 48.11.

8-under 100 Yard Freestyle: 1, Hennaux, Jean-Pierre A, KP-SE, 1:30.73.

8-under 25 Yard Backstroke: 1, Hennaux, Jean-Pierre A, KP-SE, 19.27. 2, Eggers, Stacy C, WST-NC, 22.27. 3, Barbee, Brooks W, SMAC-NC, 25.17.

8-under 50 Yard Backstroke: 1, Hennaux, Jean-Pierre A, KP-SE, 42.25. 2, Stibler, Joey, FRST-SE, 54.92. 3, Youker, Brian C, SMAC-NC, 1:16.00.

8-under 25 Yard Breaststroke: 1, Hennaux, Jean-Pierre A, KP-SE, 26.16. 2, Eggers, Stacy C, WST-NC, 28.03. 3, Stibler, Joey, FRST-SE, 35.31.

8-under 50 Yard Breaststroke: 1, Hennaux, Jean-Pierre A, KP-SE, 57.51. 2, Barbee, Brooks W, SMAC-NC, 1:04.45.

8-under 25 Yard Butterfly: 1, Hennaux, Jean-Pierre A, KP-SE, 21.49. 2, Stibler, Joey, FRST-SE, 32.04. 3, Youker, Brian C, SMAC-NC, 40.00.

8-under 100 Yard IM: 1, Hennaux, Jean-Pierre A, KP-SE, 1:34.92. 2, Barbee, Brooks W, SMAC-NC, 1:54.33. 3, Stibler, Joey, FRST-SE, 2:22.66.

9 Year Olds 25 Yard Freestyle: 1, Foster, Brandon J, KP-SE, 16.73. 2, Atkins, Maddox C, FRST-SE, 16.92. 3, Copening, Evan J, SCAT-VA, 18.34.

9 Year Olds 50 Yard Freestyle: 1, Foster, Brandon J, KP-SE, 37.81. 2, Copening, Evan J, SCAT-VA, 47.87. 3, Atkins, Maddox C, FRST-SE, 47.95.

9 Year Olds 100 Yard Freestyle: 1, Foster, Brandon J, KP-SE, 1:25.96. 2, Atkins, Maddox C, FRST-SE, 1:33.93. 3, Copening, Evan J, SCAT-VA, 1:38.46.

9 Year Olds 200 Yard Freestyle: 1, Foster, Brandon J, KP-SE, 3:11.60.

9 Year Olds 25 Yard Backstroke: 1, Atkins, Maddox C, FRST-SE, 22.71.

9 Year Olds 50 Yard Backstroke: 1, Foster, Brandon J, KP-SE, 48.88. 2, Atkins, Maddox C, FRST-SE, 50.04. 3, Copening, Evan J, SCAT-VA, 50.93.

9 Year Olds 100 Yard Backstroke: 1, Foster, Brandon J, KP-SE, 1:41.17. 2, Copening, Evan J, SCAT-VA, 2:00.10.

9 Year Olds 25 Yard Breaststroke: 1, Copening, Evan J, SCAT-VA, 26.49. 2, Atkins, Maddox C, FRST-SE, 27.54.

9 Year Olds 50 Yard Breaststroke: 1, Foster, Brandon J, KP-SE, 56.10. 2, Copening, Evan J, SCAT-VA, 57.69.

9 Year Olds 100 Yard Breaststroke: 1, Foster, Brandon J, KP-SE, 1:58.67. 2, Copening, Evan J, SCAT-VA, 1:59.85.

9 Year Olds 25 Yard Butterfly: 1, Foster, Brandon J, KP-SE, 20.49. 2, Atkins, Maddox C, FRST-SE, 24.29. 3, Copening, Evan J, SCAT-VA, 24.34.

9 Year Olds 100 Yard IM: 1, Copening, Evan J, SCAT-VA, 1:53.15. 2, Atkins, Maddox C, FRST-SE, 1:53.46.

10 Year Olds 25 Yard Freestyle: 1, Odell, Brady D, Squirrels-NC, 15.59. 2, Anderson, Quillian C, Squirrels-NC, 18.94. 3, Lappin, Bennett J, WST-NC, 19.46.

10 Year Olds 50 Yard Freestyle: 1, Odell, Brady D, Squirrels-NC, 36.02. 2, Wilkinson, Reagan L, SMAC-NC, 38.53. 3, Anderson, Quillian C, Squirrels-NC, 40.79.

10 Year Olds 100 Yard Freestyle: 1, Odell, Brady D, Squirrels-NC, 1:18.95. 2, Anderson, Quillian C, Squirrels-NC, 1:31.59. 3, Sewell, Cam H, KP-SE, 1:36.01.

10 Year Olds 25 Yard Backstroke: 1, Odell, Brady D, Squirrels-NC, 19.02. 2, Lappin, Bennett J, WST-NC, 22.86. 3, Anderson, Quillian C, Squirrels-NC, 25.67.

10 Year Olds 50 Yard Backstroke: 1, Odell, Brady D, Squirrels-NC, 39.75. 2, Sewell, Cam H, KP-SE, 49.30. 3, Anderson, Quillian C, Squirrels-NC, 51.49.

10 Year Olds 100 Yard Backstroke: 1, Odell, Brady D, Squirrels-NC, 1:31.07. 2, Sewell, Cam H, KP-SE, 1:49.18.

10 Year Olds 25 Yard Breaststroke: 1, Sewell, Cam H, KP-SE, 21.00. 2, Odell, Brady D, Squirrels-NC, 22.39. 3, Lappin, Bennett J, WST-NC, 26.42.

10 Year Olds 50 Yard Breaststroke: 1, Sewell, Cam H, KP-SE, 48.65. 2, Harris, TJ D, SMAC-NC, 53.20. 3, Anderson, Quillian C, Squirrels-NC, 56.58.

10 Year Olds 100 Yard Breaststroke: 1, Sewell, Cam H, KP-SE, 1:42.08.

10 Year Olds 200 Yard Breaststroke: 1, Sewell, Cam H, KP-SE, 3:37.38.

10 Year Olds 25 Yard Butterfly: 1, Odell, Brady D, Squirrels-NC, 18.44. 2, Sewell, Cam H, KP-SE, 20.43. 3, Blasini, Tony R, KP-SE, 25.19.

10 Year Olds 50 Yard Butterfly: 1, Sewell, Cam H, KP-SE, 48.93. 2, Blasini, Tony R, KP-SE, 1:06.59.

10 Year Olds 100 Yard IM: 1, Odell, Brady D, Squirrels-NC, 1:32.49. 2, Sewell, Cam H, KP-SE, 1:38.40. 3, Wilkinson, Reagan L, SMAC-NC, 1:47.03.

11 Year Olds 50 Yard Freestyle: 1, Wood, Ryan C, WST-NC, 32.52. 2, Austin, Noah C, KP-SE, 35.18. 3, Coatney, Wesley J, WST-NC, 36.45.

11 Year Olds 100 Yard Freestyle: 1, Wood, Ryan C, WST-NC, 1:12.60. 2, Robinson, Nicholas K, KP-SE, 1:17.71. 3, Austin, Noah C, KP-SE, 1:23.04.

11 Year Olds 200 Yard Freestyle: 1, Robinson, Nicholas K, KP-SE, 2:50.54. 2, Gonzales, Luke, SMAC-NC, 2:57.90. 3, Clausen, Ryan R, SMAC-NC, 3:11.05.

11 Year Olds 50 Yard Backstroke: 1, Austin, Noah C, KP-SE, 38.88. 2, Wood, Ryan C, WST-NC, 38.99. 3, Robinson, Nicholas K, KP-SE, 40.98.

11 Year Olds 100 Yard Backstroke: 1, Wood, Ryan C, WST-NC, 1:27.78. 2, Austin, Noah C, KP-SE, 1:33.49. 3, Jackson, Arden W, WST-NC, 1:38.32.

11 Year Olds 50 Yard Breaststroke: 1, Wood, Ryan C, WST-NC, 44.33. 2, Robinson, Nicholas K, KP-SE, 47.42. 3, Clausen, Ryan R, SMAC-NC, 49.66.

11 Year Olds 100 Yard Breaststroke: 1, Wood, Ryan C, WST-NC, 1:31.80. 2, Robinson, Nicholas K, KP-SE, 1:41.25. 3, Clausen, Ryan R, SMAC-NC, 1:49.15.

11 Year Olds 200 Yard Breaststroke: 1, Robinson, Nicholas K, KP-SE, 3:37.01.

11 Year Olds 50 Yard Butterfly: 1, Wood, Ryan C, WST-NC, 39.96. 2, Coatney, Wesley J, WST-NC, 47.47. 3, Clausen, Ryan R, SMAC-NC, 48.52.

11 Year Olds 100 Yard Butterfly: 1, Austin, Noah C, KP-SE, 1:57.31.

11 Year Olds 100 Yard IM: 1, Wood, Ryan C, WST-NC, 1:23.20. 2, Robinson, Nicholas K, KP-SE, 1:26.13. 3, Gonzales, Luke, SMAC-NC, 1:33.70.

11 Year Olds 200 Yard IM: 1, Robinson, Nicholas K, KP-SE, 3:18.09.

12 Year Olds 50 Yard Freestyle: 1, Lai, Johnathan H, KP-SE, 27.11.

12 Year Olds 100 Yard Freestyle: 1, Nielsen, Austin C, SCAT-VA, 55.59. 2, Lai, Johnathan H, KP-SE, 1:03.98. 3, Triplett, Reid R, WST-NC, 1:21.71.

12 Year Olds 200 Yard Freestyle: 1, Lai, Johnathan H, KP-SE, 2:24.98. 2, Triplett, Reid R, WST-NC, 2:59.11.

12 Year Olds 500 Yard Freestyle: 1, Nielsen, Austin C, SCAT-VA, 5:23.83. 2, Lai, Johnathan H, KP-SE, 7:04.29.

12 Year Olds 50 Yard Backstroke: 1, Nielsen, Austin C, SCAT-VA, 29.41. 2, Lai, Johnathan H, KP-SE, 33.81. 3, Triplett, Reid R, WST-NC, 43.92.

12 Year Olds 100 Yard Backstroke: 1, Nielsen, Austin C, SCAT-VA, 1:03.92. 2, Lai, Johnathan H, KP-SE, 1:18.48.

12 Year Olds 50 Yard Breaststroke: 1, Triplett, Reid R, WST-NC, 51.77.

12 Year Olds 200 Yard Breaststroke: 1, Nielsen, Austin C, SCAT-VA, 2:26.06.

12 Year Olds 50 Yard Butterfly: 1, Nielsen, Austin C, SCAT-VA, 28.06. 2, Lai, Johnathan H, KP-SE, 29.71. 3, Triplett, Reid R, WST-NC, 46.67.

12 Year Olds 100 Yard Butterfly: 1, Nielsen, Austin C, SCAT-VA, 1:02.65. 2, Lai, Johnathan H, KP-SE, 1:10.67.

12 Year Olds 100 Yard IM: 1, Nielsen, Austin C, SCAT-VA, 1:00.65. 2, Lai, Johnathan H, KP-SE, 1:12.94. 3, Triplett, Reid R, WST-NC, 1:31.14.

12 Year Olds 200 Yard IM: 1, Nielsen, Austin C, SCAT-VA, 2:11.14. 2, Lai, Johnathan H, KP-SE, 2:38.60.

12 Year Olds 400 Yard IM: 1, Nielsen, Austin C, SCAT-VA, 4:43.93.

13 Year Olds 50 Yard Freestyle: 1, Kosmala, Henryk W, WST-NC, 26.34. 2, Lee, Noah M, KP-SE, 44.33.

13 Year Olds 100 Yard Freestyle: 1, Kosmala, Henryk W, WST-NC, 57.94. 2, Thayer, Matthew J, KP-SE, 1:10.50.

13 Year Olds 200 Yard Freestyle: 1, Lee, Noah M, KP-SE, 3:32.22.

13 Year Olds 50 Yard Backstroke: 1, Thayer, Matthew J, KP-SE, 35.94.

13 Year Olds 50 Yard Breaststroke: 1, Kosmala, Henryk W, WST-NC, 36.08. 2, Thayer, Matthew J, KP-SE, 43.77. 3, Lee, Noah M, KP-SE, 50.56.

13 Year Olds 100 Yard Breaststroke: 1, Kosmala, Henryk W, WST-NC, 1:21.18. 2, Thayer, Matthew J, KP-SE, 1:37.10.

13 Year Olds 200 Yard Breaststroke: 1, Thayer, Matthew J, KP-SE, 3:33.46. 2, Lee, Noah M, KP-SE, 3:41.96.

13 Year Olds 50 Yard Butterfly: 1, Kosmala, Henryk W, WST-NC, 29.16. 2, Thayer, Matthew J, KP-SE, 36.02.

13 Year Olds 100 Yard Butterfly: 1, Kosmala, Henryk W, WST-NC, 1:08.69.

13 Year Olds 200 Yard Butterfly: 1, Kosmala, Henryk W, WST-NC, 2:33.15.

13 Year Olds 100 Yard IM: 1, Kosmala, Henryk W, WST-NC, 1:08.82. 2, Thayer, Matthew J, KP-SE, 1:18.88. 3, Lee, Noah M, KP-SE, 1:41.71.

14 Year Olds 100 Yard Freestyle: 1, Harker, Duncan R, KP-SE, 1:02.43.

14 Year Olds 50 Yard Backstroke: 1, Harker, Duncan R, KP-SE, 34.15.

14 Year Olds 100 Yard Breaststroke: 1, Harker, Duncan R, KP-SE, 1:22.12.

14 Year Olds 50 Yard Butterfly: 1, Harker, Duncan R, KP-SE, 32.90.

15-over 50 Yard Freestyle: 1, Weir, Tommy H, FRST-SE, 23.54. 2, Webb, Blake B, FRST-SE, 25.46. 3, Manship, Elijah B, KP-SE, 25.61.

15-over 100 Yard Freestyle: 1, Weir, Tommy H, FRST-SE, 54.44. 2, Manship, Elijah B, KP-SE, 57.43. 3, Shockley, Khristian A, KP-SE, 58.04.

15-over 200 Yard Freestyle: 1, Weir, Tommy H, FRST-SE, 2:06.44. 2, Bishop, Gavin C, SMAC-NC, 2:08.35. 3, Shockley, Khristian A, KP-SE, 2:13.01.

15-over 500 Yard Freestyle: 1, Weir, Tommy H, FRST-SE, 5:30.21.

15-over 50 Yard Backstroke: 1, Webb, Blake B, FRST-SE, 29.12. 2, Ratliff, Jedidiah R, KP-SE, 31.33. 3, Hammond, Peyton P, KP-SE, 33.96.

15-over 100 Yard Backstroke: 1, Weir, Tommy H, FRST-SE, 1:02.19. 2, Webb, Blake B, FRST-SE, 1:02.82. 3, Shockley, Khristian A, KP-SE, 1:08.18.

15-over 200 Yard Backstroke: 1, Shockley, Khristian A, KP-SE, 2:25.45. 2, Ratliff, Jedidiah R, KP-SE, 2:30.93. 3, Hammond, Peyton P, KP-SE, 2:43.95.

Boys 15 & Over 50 Yard Breaststroke: 1, Lee, David E, KP-SE, 42.19. 2, Hammond, Peyton P, KP-SE, 44.14.

15-over 100 Yard Breaststroke: 1, Manship, Elijah B, KP-SE, 1:08.09.

15-over 200 Yard Breaststroke: 1, Manship, Elijah B, KP-SE, 2:32.13.

15-over 50 Yard Butterfly: 1, Weir, Tommy H, FRST-SE, 26.21. 2, Webb, Blake B, FRST-SE, 28.30. 3, Ratliff, Jedidiah R, KP-SE, 29.09.

15-over 100 Yard Butterfly: 1, Weir, Tommy H, FRST-SE, 1:04.40. 2, Bishop, Gavin C, SMAC-NC, 1:09.12.

15-over 100 Yard IM: 1, Weir, Tommy H, FRST-SE, 1:00.20. 2, Webb, Blake B, FRST-SE, 1:04.53. 3, Hammond, Peyton P, KP-SE, 1:18.00.

15-over 200 Yard IM: 1, Webb, Blake B, FRST-SE, 2:18.14. 2, Manship, Elijah B, KP-SE, 2:21.51. 3, Ratliff, Jedidiah R, KP-SE, 2:33.24.