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Barracuda Swim Club

Model City Invitational, Day 3

• Today at 12:48 AM

Results from the final day of the Bank of Tennessee Model City Invitational, hosted by the Barracuda Swim Club of Northeast Tennessee, at the Kingsport Aquatic Center. Three-hundred swimmers from 14 teams and four states competed in the event that ran Friday through Sunday.

Barracuda Swim Club of Northeast Tennessee’s

Bank of Tennessee Model City Invitational

Kingsport Aquatic Center

Sunday, June 11, 2017

Girls 8 & Under 50 LC Meter Freestyle — 1, Robertson, Cam C, EAC-NC, 40.97. 2, Forbis, Sutton E, HOKI-VA, 41.89. 3, Santos, Leah M, HOKI-VA, 45.17. 4, Fillo, Caitlin A, HOKI-VA, 46.64. 5, Lake, Clara K, CCA-VA, 47.65. 6, Zeff, Viktoria L, HOKI-VA, 48.12.

Girls 8 & Under 200 LC Meter Freestyle — 1, Robertson, Cam C, EAC-NC, 3:11.87. 2, Zeff, Viktoria L, HOKI-VA, 3:44.37. 3, Santos, Leah M, HOKI-VA, 3:51.96. 4, Lake, Clara K, CCA-VA, 4:07.00. 5, Blackburn, Isabela J, KP-SE, 4:35.80.

Girls 8 & Under 50 LC Meter Backstroke — 1, Robertson, Cam C, EAC-NC, 47.21. 2, Forbis, Sutton E, HOKI-VA, 48.07. 3, Fillo, Caitlin A, HOKI-VA, 50.84. 4, Santos, Leah M, HOKI-VA, 53.32. 5, Zeff, Viktoria L, HOKI-VA, 54.22. 6, Lake, Clara K, CCA-VA, 59.89.

Girls 8 & Under 100 LC Meter Breaststroke — 1, Forbis, Sutton E, HOKI-VA, 2:02.04. 2, Fillo, Caitlin A, HOKI-VA, 2:04.73. 3, Zeff, Viktoria L, HOKI-VA, 2:06.88. 4, Smith, Addison E, Barracudas-SE, 2:46.41.

Girls 9-10 50 LC Meter Freestyle — 1, Whitaker, Isabella G, KYA-KY, 34.74. 2, Sprano, Lydia K, HOKI-VA, 35.53. 3, Helton, Caraleigh F, Barracudas-SE, 36.29. 4, Grim, Evie M, HOKI-VA, 36.45. 5, Houlihan, Maysie B, KYA-KY, 38.53. 6, Sprano, Amelia G, HOKI-VA, 41.30.

Girls 9-10 200 LC Meter Freestyle — 1, Whitaker, Isabella G, KYA-KY, 2:51.68. 2, Helton, Caraleigh F, Barracudas-SE, 2:56.93. 3, Grim, Evie M, HOKI-VA, 3:06.75. 4, Brown, Wren M, KYA-KY, 3:07.51. 5, Houlihan, Maysie B, KYA-KY, 3:16.76. 6, Gaddis, Shelby E, KYA-KY, 3:23.00.

Girls 9-10 50 LC Meter Backstroke — 1, Whitaker, Isabella G, KYA-KY, 39.90. 2, Grim, Evie M, HOKI-VA, 42.75. 3, Helton, Caraleigh F, Barracudas-SE, 43.32. 4, Sprano, Lydia K, HOKI-VA, 44.17. 5, Houlihan, Maysie B, KYA-KY, 45.92. 6, Brown, Wren M, KYA-KY, 46.80.

Girls 9-10 100 LC Meter Breaststroke — 1, Sprano, Lydia K, HOKI-VA, 1:40.42. 2, Grim, Evie M, HOKI-VA, 1:43.49. 3, Helton, Caraleigh F, Barracudas-SE, 1:52.03. 4, Brown, Wren M, KYA-KY, 1:54.91. 5, Houlihan, Maysie B, KYA-KY, 1:56.99. 6, Hall, Olivia K, Barracudas-SE, 2:05.75.

Girls 9-10 100 LC Meter Butterfly — 1, Helton, Caraleigh F, Barracudas-SE, 1:34.44. 2, Sprano, Lydia K, HOKI-VA, 1:35.50. 3, Whitaker, Isabella G, KYA-KY, 1:43.86. 4, Brown, Wren M, KYA-KY, 1:53.34.

Girls 10 & Under 200 LC Meter Medley Relay — 1, H2okie Aquatics-VA 'A' (Forbis, Sutton E 8, Grim, Evie M 10, Sprano, Lydia K 10, Sprano, Amelia G 9), 3:00.53. 2, H2okie Aquatics-VA 'B' (Santos, Leah M 8, Fillo, Caitlin A 7, Zeff, Viktoria L 8, Mosteller, Holleigh J 10), 3:36.60. 3, Barracuda Swim Club-SE 'A' (Smith, Addison E 7, Price, Annalee R 9, Helton, Caraleigh F 10, Jarrett, Rosy G 10), 3:38.21.

Girls 11-12 50 LC Meter Freestyle — 1, Russum, Libby P, KP-SE, 29.56. 2, Livesay, Libby E, KYA-KY, 30.40. 3, Lowe, Cassie R, Barracudas-SE, 31.15. 4, Griffith, Claire E, CCA-VA, 31.44. 5, Llamas, Mia C, HOKI-VA, 31.70. 6, Carrier, Daniella I, Barracudas-SE, 31.75.

Girls 11-12 200 LC Meter Freestyle — 1, Lowe, Cassie R, Barracudas-SE, 2:24.30. 2, Anderson, Megan J, HOKI-VA, 2:28.76. 3, Llamas, Mia C, HOKI-VA, 2:28.78. 4, Livesay, Libby E, KYA-KY, 2:30.62. 5, Russum, Libby P, KP-SE, 2:31.10. 6, Gordon, Noel C, Barracudas-SE, 2:32.42.

Girls 11-12 50 LC Meter Backstroke — 1, Lowe, Cassie R, Barracudas-SE, 35.32. 2, Guillot, Norah C, HOKI-VA, 36.74. 3, Russum, Libby P, KP-SE, 36.85. 4, van der Biest, Sofia M, Barracudas-SE, 38.35. 5, Griffith, Claire E, CCA-VA, 38.82. 6, Short, Caroline R, KYA-KY, 39.03.

Girls 11-12 100 LC Meter Breaststroke — 1, Gordon, Noel C, Barracudas-SE, 1:26.00. 2, Livesay, Libby E, KYA-KY, 1:27.43. 3, Skinner, Samantha R, HOKI-VA, 1:28.72. 4, Elayi, Lou A, KYA-KY, 1:30.75. 5, Lipscomb, Clara E, Barracudas-SE, 1:32.84. 6, Russum, Libby P, KP-SE, 1:33.36.

Girls 11-12 100 LC Meter Butterfly — 1, Llamas, Mia C, HOKI-VA, 1:14.23. 2, Russum, Libby P, KP-SE, 1:15.48. 3, Livesay, Libby E, KYA-KY, 1:16.20. 4, Skinner, Samantha R, HOKI-VA, 1:16.23. 5, Lowe, Cassie R, Barracudas-SE, 1:16.81. 6, Anderson, Megan J, HOKI-VA, 1:18.95.

Girls 11-12 200 LC Meter Medley Relay — 1, Barracuda Swim Club-SE 'A' (Lowe, Cassie R 12, Gordon, Noel C 12, van der Biest, Sofia M 12, Carrier, Daniella I 12), 2:18.59. 2, H2okie Aquatics-VA 'A' (Guillot, Norah C 12, Skinner, Samantha R 12, Anderson, Megan J 11, Llamas, Mia C 12), 2:23.55. 3, Carter Center Aquatics-VA 'A' (Hagadorn, Kaylee R 12, Parker, Julia P 12, Griffith, Claire E 12, McLaughlin, Delaney L 11), 2:38.52.

Girls 13-14 400 LC Meter Medley Relay — 1, H2okie Aquatics-VA 'A' (Webb, Ellie K 14), 5:06.14. 2, Kingsport Piranhas-SE 'A' (Outlaw, Amanda L 13, Park, Madison J 13, McGuire, Kassidy M 13, Howard, Danielle L 13), 5:46.61.

Girls 14 & Under 100 LC Meter Freestyle — 1, Horn, Caitlin S, EAC-NC, 1:03.86. 2, West, Callie S, KYA-KY, 1:04.57. 3, Elayi, Lili R, KYA-KY, 1:04.78. 4, Zeidan, Angelina P, CCA-VA, 1:04.98. 5, Webb, Ellie K, HOKI-VA, 1:05.39. 6, McDevitt, Elizabeth R, Ybac Hurricanes-NC, 1:05.85.

Girls 14 & Under 200 LC Meter Backstroke — 1, Rider, Mackenzie A, UN-NC, 2:33.61. 2, Horn, Caitlin S, EAC-NC, 2:37.27. 3, Leng, Andrea, HOKI-VA, 2:42.86. 4, Grunwald, Abby C, KYA-KY, 2:44.46. 5, Gardner, Natalie A, KYA-KY, 2:44.54. 6, Zeidan, Angelina P, CCA-VA, 2:48.31.

Girls 14 & Under 100 LC Meter Breaststroke — 1, Horn, Caitlin S, EAC-NC, 1:25.14. 2, West, Callie S, KYA-KY, 1:25.51. 3, Elayi, Lili R, KYA-KY, 1:26.07. 4, Nussbaum, Lexi J, HOKI-VA, 1:26.36. 5, Heptinstall, Brooke E, CCA-VA, 1:26.83. 6, Robinson, Tatum A, HOKI-VA, 1:28.46.

Girls 14 & Under 200 LC Meter Butterfly — 1, McDevitt, Elizabeth R, Ybac Hurricanes-NC, 2:35.66. 2, Anderson, Julie E, HOKI-VA, 2:39.57. 3, Llamas, Mia C, HOKI-VA, 2:43.74. 4, McGuire, Kassidy M, KP-SE, 2:44.64. 5, Anderson, Megan J, HOKI-VA, 2:45.56. 6, Robinson, Tatum A, HOKI-VA, 2:45.65.

Girls 14 & Under 400 LC Meter IM — 1, Anderson, Julie E, HOKI-VA, 5:40.38. 2, McKeown, Reagan L, KYA-KY, 5:44.78. 3, West, Callie S, KYA-KY, 5:46.48. 4, Llamas, Mia C, HOKI-VA, 5:47.53. 5, Elayi, Lili R, KYA-KY, 5:47.80. 6, McDevitt, Elizabeth R, Ybac Hurricanes-NC, 5:50.18.

Girls 15 & Over 100 LC Meter Freestyle — 1, Stanley, Shelby A, CCA-VA, 1:02.15. 2, Large, Kimberly M, LASO-VA, 1:02.59. 3, Heffron, Mary E, CCA-VA, 1:03.12. 4, Seeley, Cameron A, HOKI-VA, 1:04.33. 5, Brester, Madi E, KYA-KY, 1:04.42. 6, Greiner, Kaylee G, HOKI-VA, 1:04.92.

Girls 15 & Over 200 LC Meter Backstroke — 1, Stanley, Shelby A, CCA-VA, 2:31.55. 2, Hodge, Laura N, HOKI-VA, 2:34.58. 3, Allen, Grace E, KP-SE, 2:36.06. 4, Peck, Emily M, KYA-KY, 2:37.60. 5, Brester, Madi E, KYA-KY, 2:39.27. 6, Seeley, Cameron A, HOKI-VA, 2:39.28.

Girls 15 & Over 100 LC Meter Breaststroke — 1, Coleman, Kristina R, KYA-KY, 1:19.58. 2, Altman, Haley E, Barracudas-SE, 1:20.48. 3, Kirk, Hayley M, KP-SE, 1:20.62. 4, Allen, Grace E, KP-SE, 1:22.78. 5, Peck, Emily M, KYA-KY, 1:22.97. 6, Greiner, Kaylee G, HOKI-VA, 1:25.93.

Girls 15 & Over 200 LC Meter Butterfly — 1, Stanley, Shelby A, CCA-VA, 2:31.09. 2, Hodge, Laura N, HOKI-VA, 2:31.35. 3, Cummins, Megan P, HOKI-VA, 2:34.62. 4, Allen, Grace E, KP-SE, 2:35.50. 5, Heffron, Mary E, CCA-VA, 2:41.99. 6, White, Logan E, CCA-VA, 2:45.70.

Girls 15 & Over 400 LC Meter IM — 1, Stanley, Shelby A, CCA-VA, 5:22.55. 2, Allen, Grace E, KP-SE, 5:30.82. 3, Peck, Emily M, KYA-KY, 5:33.72. 4, Heffron, Mary E, CCA-VA, 5:40.96. 5, Cleven, Annika R, Barracudas-SE, 5:48.51. 6, Altman, Haley E, Barracudas-SE, 5:48.99.

Girls 400 LC Meter Medley Relay — 1, H2okie Aquatics-VA 'A' (Hodge, Laura N 17, Greiner, Kaylee G 17, Cummins, Megan P 17, Seeley, Cameron A 17), 4:51.67. 2, Carter Center Aquatics-VA 'A' (White, Logan E 15, Stanley, Shelby A 16, Heffron, Mary E 15, Zeidan, Angelina P 13), 4:58.39. 3, Lifetime Aquatic Swim Org.-VA 'A' (Boothe, Cameron T 12, Woosley, Kirsten M 17, Large, Kimberly M 16, Kuennen, Olivia R 15), 5:24.58. 4, H2okie Aquatics-VA 'B' (Guillot, Mackenzie R 16, Nussbaum, Lexi J 14, Horton, Rickey E 16, Ho, Gabby J 16), 5:27.43. 5, Barracuda Swim Club-SE 'A' (Goenka, Saanvi 14, Hall, Emma 15, Tomita, Isabel M 17, Ottinger, Melody F 14), 5:42.65.

Boys 8 & Under 50 LC Meter Freestyle — 1, Houlihan, Will S, KYA-KY, 48.48. 2, Hutson, Gage W, Barracudas-SE, 49.20. 3, Feathers, Jacob M, KP-SE, 1:14.37. Boys 8 & Under 200 LC Meter Freestyle — 1, Hutson, Gage W, Barracudas-SE, 3:41.84. 2, Houlihan, Will S, KYA-KY, 3:43.26.

Boys 8 & Under 50 LC Meter Backstroke — 1, Hutson, Gage W, Barracudas-SE, 53.80. 2, Houlihan, Will S, KYA-KY, 56.25. 3, Feathers, Jacob M, KP-SE, 1:09.78.

Boys 8 & Under 100 LC Meter Breaststroke — 1, Hutson, Gage W, Barracudas-SE, 2:08.67. 2, Houlihan, Will S, KYA-KY, 2:31.30.

Boys 9-10 50 LC Meter Freestyle — 1, Johnson, Nick M, KYA-KY, 33.08. 2, Hollandsworth, Trent, HOKI-VA, 33.83. 3, Anderson, Michael R, HOKI-VA, 34.74. 4, Niebauer, Drew E, LASO-VA, 35.16. 5, White, Christian A, Unva-VA, 37.49. 6, Skinner, Jack W, HOKI-VA, 38.74.

Boys 9-10 200 LC Meter Freestyle — 1, Anderson, Michael R, HOKI-VA, 2:42.25. 2, Hollandsworth, Trent, HOKI-VA, 2:45.01. 3, Johnson, Nick M, KYA-KY, 2:48.02. 4, Lipscomb, Eli E, Barracudas-SE, 3:00.10. 5, Weiler, Baylor M, KYA-KY, 3:01.68. 6, Thompson, Spencer L, CCA-VA, 3:03.84.

Boys 9-10 50 LC Meter Backstroke — 1, Johnson, Nick M, KYA-KY, 39.54. 2, Anderson, Michael R, HOKI-VA, 40.53. 3, Hollandsworth, Trent, HOKI-VA, 41.33. 4, Weiler, Baylor M, KYA-KY, 42.86. 5, Niebauer, Drew E, LASO-VA, 42.97. 6, White, Christian A, Unva-VA, 45.42.

Boys 9-10 100 LC Meter Breaststroke — 1, Hollandsworth, Trent, HOKI-VA, 1:45.91. 2, Lipscomb, Chapman C, Barracudas-SE, 1:48.38. 3, White, Christian A, Unva-VA, 1:52.54. 4, Crowell, Maverick W, UNAT-SE, 1:53.47. 5, Sewell, Cam H, KP-SE, 1:55.01. 6, Lipscomb, Eli E, Barracudas-SE, 1:55.16.

Boys 9-10 100 LC Meter Butterfly — 1, Anderson, Michael R, HOKI-VA, 1:28.07. 2, Johnson, Nick M, KYA-KY, 1:36.50. 3, Thompson, Spencer L, CCA-VA, 1:42.09. 4, Hollandsworth, Trent, HOKI-VA, 1:42.42. 5, Lipscomb, Eli E, Barracudas-SE, 1:45.48. 6, Torres-Morris, Alexander T, KYA-KY, 1:57.48.

Boys 10 & Under 200 LC Meter Medley Relay — 1, H2okie Aquatics-VA 'A' (Hollandsworth, Trent 10, Alamood, Maythem B 9, Anderson, Michael R 10, Skinner, Jack W 9), 2:58.32. 2, Barracuda Swim Club-SE 'A' (Lipscomb, Eli E 9, Lipscomb, Chapman C 10, Hutson, Gage W 8, Broking, Titus G 9), 3:27.69.

Boys 11-12 50 LC Meter Freestyle — 1, Lai, Johnathan H, KP-SE, 28.82. 2, Ochsenbein, Alex G, KYA-KY, 30.49. 3, Bray, Cole C, KYA-KY, 32.17. 4, Hagadorn, Caleb S, CCA-VA, 32.65. 5, Hall, Ian J, Barracudas-SE, 33.81. 5, Vermillion, Brady J, Barracudas-SE, 33.81.

Boys 11-12 200 LC Meter Freestyle — 1, Johnson, Jack L, KYA-KY, 2:16.85. 2, Zhu, Nathan S, KYA-KY, 2:19.68. 3, Niebauer, Dustin J, LASO-VA, 2:21.01. 4, Neglia, Joe C, Barracudas-SE, 2:30.68. 5, Anguish, Zach D, Barracudas-SE, 2:31.79. 6, Bray, Cole C, KYA-KY, 2:32.40.

Boys 11-12 50 LC Meter Backstroke — 1, Johnson, Jack L, KYA-KY, 34.04. 2, Zhu, Nathan S, KYA-KY, 35.36. 3, Hagadorn, Caleb S, CCA-VA, 36.24. 4, Lai, Johnathan H, KP-SE, 36.53. 5, Bray, Cole C, KYA-KY, 36.99. 6, Cioci, William H, KYA-KY, 37.33.

Boys 11-12 100 LC Meter Breaststroke — 1, Zhu, Nathan S, KYA-KY, 1:23.08. 2, Ochsenbein, Alex G, KYA-KY, 1:27.91. 3, Johnson, Jack L, KYA-KY, 1:30.59. 4, Bray, Cole C, KYA-KY, 1:39.69. 5, Lipscomb, Boaz B, Barracudas-SE, 1:40.56. 6, Vermillion, Brady J, Barracudas-SE, 1:41.28.

Boys 11-12 100 LC Meter Butterfly — 1, Zhu, Nathan S, KYA-KY, 1:10.94. 2, Niebauer, Dustin J, LASO-VA, 1:12.34. 3, Johnson, Jack L, KYA-KY, 1:13.09. 4, Lai, Johnathan H, KP-SE, 1:13.67. 5, Bray, Cole C, KYA-KY, 1:16.49. 6, Rezac, Tyler E, HOKI-VA, 1:23.77.

Boys 11-12 200 LC Meter Medley Relay — 1, Barracuda Swim Club-SE 'A' (Kordamiri, Arshaam 12, Lipscomb, Boaz B 11, Neglia, Joe C 12, Yepez, Gabriel O 12), 2:39.57. 2, Barracuda Swim Club-SE 'B' (Hall, Ian J 11, Hutson, Kaden C 12, Cathelyn, Jordan H 12, Anguish, Zach D 12), 2:54.04.

Boys 13-14 400 LC Meter Medley Relay — 1, H2okie Aquatics-VA 'A' (Zolovick, Nicholas A 14, Rockwell, Lewis J 14, Nester, Jackson C 14, Fillo, Nicky J 14), 4:46.35. 2, Barracuda Swim Club-SE 'A' (Barnes, Luke E 14, Cathelyn, Jonah C 14, Hodshon, Atkins A 14, Berry, Luke P 13), 5:28.24.

Boys 14 & Under 100 LC Meter Freestyle — 1, Estes, Shane G, KP-SE, 59.50. 2, Byrnes, Daniel A, CCA-VA, 1:01.17. 3, Rockwell, Lewis J, HOKI-VA, 1:01.32. 4, Niebauer, Dustin J, LASO-VA, 1:01.55. 5, Zolovick, Nicholas A, HOKI-VA, 1:02.94. 6, Nester, Jackson C, HOKI-VA, 1:03.60.

Boys 14 & Under 200 LC Meter Backstroke — 1, Rockwell, Lewis J, HOKI-VA, 2:24.95. 2, Byrnes, Daniel A, CCA-VA, 2:28.85. 3, Jao, Nathan A, UN-NC, 2:29.86. 4, Nester, Jackson C, HOKI-VA, 2:35.01. 5, Millard, Jackson, KYA-KY, 2:35.58. 6, Zolovick, Nicholas A, HOKI-VA, 2:36.27.

Boys 14 & Under 100 LC Meter Breaststroke — 1, Rockwell, Lewis J, HOKI-VA, 1:19.30. 2, Kraeszig, Clark W, KYA-KY, 1:20.63. 3, Fillo, Nicky J, HOKI-VA, 1:20.74. 4, Sorensen, Alex L, Unky-KY, 1:22.54. 5, Allen, Jack P, KP-SE, 1:24.17. 6, Vittitoe, Nathan F, KYA-KY, 1:26.56.

Boys 14 & Under 200 LC Meter Butterfly — 1, Jao, Nathan A, UN-NC, 2:25.52. 2, Byrnes, Daniel A, CCA-VA, 2:29.46. 3, Nester, Jackson C, HOKI-VA, 2:40.06. 4, Vittitoe, Nathan F, KYA-KY, 2:45.86. 5, Rezac, Tyler E, HOKI-VA, 3:00.05. 6, Neglia, Joe C, Barracudas-SE, 3:00.13.

Boys 14 & Under 400 LC Meter IM — 1, Jao, Nathan A, UN-NC, 5:13.77. 2, Byrnes, Daniel A, CCA-VA, 5:14.89. 3, Cioci, Hunter J, KYA-KY, 5:25.45. 4, Millard, Jackson, KYA-KY, 5:26.17. 5, Sorensen, Alex L, Unky-KY, 5:31.65. 6, Kraeszig, Clark W, KYA-KY, 5:33.82.

Boys 15 & Over 100 LC Meter Freestyle — 1, Menke, Matt T, KYA-KY, 55.83. 2, Sterling, Sam D, HOKI-VA, 56.48. 3, Giraudeau, Joel G, CCA-VA, 57.23. 4, Webb, Forest H, HOKI-VA, 57.54. 5, Brester, Jack M, KYA-KY, 57.66. 6, Schriefer-Flores, Jeffrey A, KYA-KY, 58.06.

Boys 15 & Over 200 LC Meter Backstroke — 1, Menke, Matt T, KYA-KY, 2:14.90. 2, Webb, Forest H, HOKI-VA, 2:17.22. 3, Eads, Kodee E, Barracudas-SE, 2:20.79. 4, Schriefer-Flores, Jeffrey A, KYA-KY, 2:22.28. 5, Marttila, Sam P, EAC-NC, 2:23.54. 6, Calvert, Noah N, KYA-KY, 2:24.96.

Boys 15 & Over 100 LC Meter Breaststroke — 1, McKeown, Ben R, KYA-KY, 1:10.12. 2, Brester, Jack M, KYA-KY, 1:10.35. 3, Sterling, Sam D, HOKI-VA, 1:13.16. 4, Menke, Matt T, KYA-KY, 1:17.06. 5, Darrenkamp, Will A, EAC-NC, 1:17.23. 6, Hamilton, Jason A, CCA-VA, 1:17.41.

Boys 15 & Over 200 LC Meter Butterfly — 1, Giraudeau, Joel G, CCA-VA, 2:15.12. 2, Caudill, Jackson C, KYA-KY, 2:18.79. 3, Giraudeau, Luke P, CCA-VA, 2:23.31. 4, Baxley, Will W, CCA-VA, 2:24.53. 5, Hamilton, Jason A, CCA-VA, 2:27.36. 6, Allen, Perry D, KYA-KY, 2:28.98.

Boys 15 & Over 400 LC Meter IM — 1, Menke, Matt T, KYA-KY, 5:02.10. 2, Caudill, Jackson C, KYA-KY, 5:02.21. 3, McKeown, Ben R, KYA-KY, 5:02.35. 4, Webb, Forest H, HOKI-VA, 5:09.01. 5, Giraudeau, Luke P, CCA-VA, 5:11.80. 6, Hamilton, Jason A, CCA-VA, 5:14.87.

Boys 400 LC Meter Medley Relay — 1, Carter Center Aquatics-VA 'A' (Giraudeau, Joel G 16, Hamilton, Jason A 17, Giraudeau, Luke P 18, Evans, Richie G 16), 4:22.35. 2, H2okie Aquatics-VA 'A' (Webb, Forest H 15, Zolovick, Ryan A 16, Hodge, Robert D 15, Sterling, Sam D 16), 4:22.66. 3, Carter Center Aquatics-VA 'B' (Byrnes, Daniel A 14, Atkins, Caleb M 15, Baxley, Will W 15, Gepitulan, David D 15), 4:49.05. 4, Kingsport Piranhas-SE 'A' (Craddock, Cole C 16, Allen, Jack P 13, Estes, Shane G 13, Seigle-Brumit, RJ L 13), 5:09.88. 5, Lifetime Aquatic Swim Org.-VA 'A' (Boothe, Jackson T 15, Bush, Nick M 18, Niebauer, Dustin J 12, Walden, Zeb Z 15), 5:10.26.

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