Model City Invitational, Day 3

Barracuda Swim Club of Northeast Tennessee’s
Bank of Tennessee Model City Invitational
Kingsport Aquatic Center
Sunday, June 11, 2017
Girls 8 & Under 50 LC Meter Freestyle — 1, Robertson, Cam C, EAC-NC, 40.97. 2, Forbis, Sutton E, HOKI-VA, 41.89. 3, Santos, Leah M, HOKI-VA, 45.17. 4, Fillo, Caitlin A, HOKI-VA, 46.64. 5, Lake, Clara K, CCA-VA, 47.65. 6, Zeff, Viktoria L, HOKI-VA, 48.12.
Girls 8 & Under 200 LC Meter Freestyle — 1, Robertson, Cam C, EAC-NC, 3:11.87. 2, Zeff, Viktoria L, HOKI-VA, 3:44.37. 3, Santos, Leah M, HOKI-VA, 3:51.96. 4, Lake, Clara K, CCA-VA, 4:07.00. 5, Blackburn, Isabela J, KP-SE, 4:35.80.
Girls 8 & Under 50 LC Meter Backstroke — 1, Robertson, Cam C, EAC-NC, 47.21. 2, Forbis, Sutton E, HOKI-VA, 48.07. 3, Fillo, Caitlin A, HOKI-VA, 50.84. 4, Santos, Leah M, HOKI-VA, 53.32. 5, Zeff, Viktoria L, HOKI-VA, 54.22. 6, Lake, Clara K, CCA-VA, 59.89.
Girls 8 & Under 100 LC Meter Breaststroke — 1, Forbis, Sutton E, HOKI-VA, 2:02.04. 2, Fillo, Caitlin A, HOKI-VA, 2:04.73. 3, Zeff, Viktoria L, HOKI-VA, 2:06.88. 4, Smith, Addison E, Barracudas-SE, 2:46.41.
Girls 9-10 50 LC Meter Freestyle — 1, Whitaker, Isabella G, KYA-KY, 34.74. 2, Sprano, Lydia K, HOKI-VA, 35.53. 3, Helton, Caraleigh F, Barracudas-SE, 36.29. 4, Grim, Evie M, HOKI-VA, 36.45. 5, Houlihan, Maysie B, KYA-KY, 38.53. 6, Sprano, Amelia G, HOKI-VA, 41.30.
Girls 9-10 200 LC Meter Freestyle — 1, Whitaker, Isabella G, KYA-KY, 2:51.68. 2, Helton, Caraleigh F, Barracudas-SE, 2:56.93. 3, Grim, Evie M, HOKI-VA, 3:06.75. 4, Brown, Wren M, KYA-KY, 3:07.51. 5, Houlihan, Maysie B, KYA-KY, 3:16.76. 6, Gaddis, Shelby E, KYA-KY, 3:23.00.
Girls 9-10 50 LC Meter Backstroke — 1, Whitaker, Isabella G, KYA-KY, 39.90. 2, Grim, Evie M, HOKI-VA, 42.75. 3, Helton, Caraleigh F, Barracudas-SE, 43.32. 4, Sprano, Lydia K, HOKI-VA, 44.17. 5, Houlihan, Maysie B, KYA-KY, 45.92. 6, Brown, Wren M, KYA-KY, 46.80.
Girls 9-10 100 LC Meter Breaststroke — 1, Sprano, Lydia K, HOKI-VA, 1:40.42. 2, Grim, Evie M, HOKI-VA, 1:43.49. 3, Helton, Caraleigh F, Barracudas-SE, 1:52.03. 4, Brown, Wren M, KYA-KY, 1:54.91. 5, Houlihan, Maysie B, KYA-KY, 1:56.99. 6, Hall, Olivia K, Barracudas-SE, 2:05.75.
Girls 9-10 100 LC Meter Butterfly — 1, Helton, Caraleigh F, Barracudas-SE, 1:34.44. 2, Sprano, Lydia K, HOKI-VA, 1:35.50. 3, Whitaker, Isabella G, KYA-KY, 1:43.86. 4, Brown, Wren M, KYA-KY, 1:53.34.
Girls 10 & Under 200 LC Meter Medley Relay — 1, H2okie Aquatics-VA 'A' (Forbis, Sutton E 8, Grim, Evie M 10, Sprano, Lydia K 10, Sprano, Amelia G 9), 3:00.53. 2, H2okie Aquatics-VA 'B' (Santos, Leah M 8, Fillo, Caitlin A 7, Zeff, Viktoria L 8, Mosteller, Holleigh J 10), 3:36.60. 3, Barracuda Swim Club-SE 'A' (Smith, Addison E 7, Price, Annalee R 9, Helton, Caraleigh F 10, Jarrett, Rosy G 10), 3:38.21.
Girls 11-12 50 LC Meter Freestyle — 1, Russum, Libby P, KP-SE, 29.56. 2, Livesay, Libby E, KYA-KY, 30.40. 3, Lowe, Cassie R, Barracudas-SE, 31.15. 4, Griffith, Claire E, CCA-VA, 31.44. 5, Llamas, Mia C, HOKI-VA, 31.70. 6, Carrier, Daniella I, Barracudas-SE, 31.75.
Girls 11-12 200 LC Meter Freestyle — 1, Lowe, Cassie R, Barracudas-SE, 2:24.30. 2, Anderson, Megan J, HOKI-VA, 2:28.76. 3, Llamas, Mia C, HOKI-VA, 2:28.78. 4, Livesay, Libby E, KYA-KY, 2:30.62. 5, Russum, Libby P, KP-SE, 2:31.10. 6, Gordon, Noel C, Barracudas-SE, 2:32.42.
Girls 11-12 50 LC Meter Backstroke — 1, Lowe, Cassie R, Barracudas-SE, 35.32. 2, Guillot, Norah C, HOKI-VA, 36.74. 3, Russum, Libby P, KP-SE, 36.85. 4, van der Biest, Sofia M, Barracudas-SE, 38.35. 5, Griffith, Claire E, CCA-VA, 38.82. 6, Short, Caroline R, KYA-KY, 39.03.
Girls 11-12 100 LC Meter Breaststroke — 1, Gordon, Noel C, Barracudas-SE, 1:26.00. 2, Livesay, Libby E, KYA-KY, 1:27.43. 3, Skinner, Samantha R, HOKI-VA, 1:28.72. 4, Elayi, Lou A, KYA-KY, 1:30.75. 5, Lipscomb, Clara E, Barracudas-SE, 1:32.84. 6, Russum, Libby P, KP-SE, 1:33.36.
Girls 11-12 100 LC Meter Butterfly — 1, Llamas, Mia C, HOKI-VA, 1:14.23. 2, Russum, Libby P, KP-SE, 1:15.48. 3, Livesay, Libby E, KYA-KY, 1:16.20. 4, Skinner, Samantha R, HOKI-VA, 1:16.23. 5, Lowe, Cassie R, Barracudas-SE, 1:16.81. 6, Anderson, Megan J, HOKI-VA, 1:18.95.
Girls 11-12 200 LC Meter Medley Relay — 1, Barracuda Swim Club-SE 'A' (Lowe, Cassie R 12, Gordon, Noel C 12, van der Biest, Sofia M 12, Carrier, Daniella I 12), 2:18.59. 2, H2okie Aquatics-VA 'A' (Guillot, Norah C 12, Skinner, Samantha R 12, Anderson, Megan J 11, Llamas, Mia C 12), 2:23.55. 3, Carter Center Aquatics-VA 'A' (Hagadorn, Kaylee R 12, Parker, Julia P 12, Griffith, Claire E 12, McLaughlin, Delaney L 11), 2:38.52.
Girls 13-14 400 LC Meter Medley Relay — 1, H2okie Aquatics-VA 'A' (Webb, Ellie K 14), 5:06.14. 2, Kingsport Piranhas-SE 'A' (Outlaw, Amanda L 13, Park, Madison J 13, McGuire, Kassidy M 13, Howard, Danielle L 13), 5:46.61.
Girls 14 & Under 100 LC Meter Freestyle — 1, Horn, Caitlin S, EAC-NC, 1:03.86. 2, West, Callie S, KYA-KY, 1:04.57. 3, Elayi, Lili R, KYA-KY, 1:04.78. 4, Zeidan, Angelina P, CCA-VA, 1:04.98. 5, Webb, Ellie K, HOKI-VA, 1:05.39. 6, McDevitt, Elizabeth R, Ybac Hurricanes-NC, 1:05.85.
Girls 14 & Under 200 LC Meter Backstroke — 1, Rider, Mackenzie A, UN-NC, 2:33.61. 2, Horn, Caitlin S, EAC-NC, 2:37.27. 3, Leng, Andrea, HOKI-VA, 2:42.86. 4, Grunwald, Abby C, KYA-KY, 2:44.46. 5, Gardner, Natalie A, KYA-KY, 2:44.54. 6, Zeidan, Angelina P, CCA-VA, 2:48.31.
Girls 14 & Under 100 LC Meter Breaststroke — 1, Horn, Caitlin S, EAC-NC, 1:25.14. 2, West, Callie S, KYA-KY, 1:25.51. 3, Elayi, Lili R, KYA-KY, 1:26.07. 4, Nussbaum, Lexi J, HOKI-VA, 1:26.36. 5, Heptinstall, Brooke E, CCA-VA, 1:26.83. 6, Robinson, Tatum A, HOKI-VA, 1:28.46.
Girls 14 & Under 200 LC Meter Butterfly — 1, McDevitt, Elizabeth R, Ybac Hurricanes-NC, 2:35.66. 2, Anderson, Julie E, HOKI-VA, 2:39.57. 3, Llamas, Mia C, HOKI-VA, 2:43.74. 4, McGuire, Kassidy M, KP-SE, 2:44.64. 5, Anderson, Megan J, HOKI-VA, 2:45.56. 6, Robinson, Tatum A, HOKI-VA, 2:45.65.
Girls 14 & Under 400 LC Meter IM — 1, Anderson, Julie E, HOKI-VA, 5:40.38. 2, McKeown, Reagan L, KYA-KY, 5:44.78. 3, West, Callie S, KYA-KY, 5:46.48. 4, Llamas, Mia C, HOKI-VA, 5:47.53. 5, Elayi, Lili R, KYA-KY, 5:47.80. 6, McDevitt, Elizabeth R, Ybac Hurricanes-NC, 5:50.18.
Girls 15 & Over 100 LC Meter Freestyle — 1, Stanley, Shelby A, CCA-VA, 1:02.15. 2, Large, Kimberly M, LASO-VA, 1:02.59. 3, Heffron, Mary E, CCA-VA, 1:03.12. 4, Seeley, Cameron A, HOKI-VA, 1:04.33. 5, Brester, Madi E, KYA-KY, 1:04.42. 6, Greiner, Kaylee G, HOKI-VA, 1:04.92.
Girls 15 & Over 200 LC Meter Backstroke — 1, Stanley, Shelby A, CCA-VA, 2:31.55. 2, Hodge, Laura N, HOKI-VA, 2:34.58. 3, Allen, Grace E, KP-SE, 2:36.06. 4, Peck, Emily M, KYA-KY, 2:37.60. 5, Brester, Madi E, KYA-KY, 2:39.27. 6, Seeley, Cameron A, HOKI-VA, 2:39.28.
Girls 15 & Over 100 LC Meter Breaststroke — 1, Coleman, Kristina R, KYA-KY, 1:19.58. 2, Altman, Haley E, Barracudas-SE, 1:20.48. 3, Kirk, Hayley M, KP-SE, 1:20.62. 4, Allen, Grace E, KP-SE, 1:22.78. 5, Peck, Emily M, KYA-KY, 1:22.97. 6, Greiner, Kaylee G, HOKI-VA, 1:25.93.
Girls 15 & Over 200 LC Meter Butterfly — 1, Stanley, Shelby A, CCA-VA, 2:31.09. 2, Hodge, Laura N, HOKI-VA, 2:31.35. 3, Cummins, Megan P, HOKI-VA, 2:34.62. 4, Allen, Grace E, KP-SE, 2:35.50. 5, Heffron, Mary E, CCA-VA, 2:41.99. 6, White, Logan E, CCA-VA, 2:45.70.
Girls 15 & Over 400 LC Meter IM — 1, Stanley, Shelby A, CCA-VA, 5:22.55. 2, Allen, Grace E, KP-SE, 5:30.82. 3, Peck, Emily M, KYA-KY, 5:33.72. 4, Heffron, Mary E, CCA-VA, 5:40.96. 5, Cleven, Annika R, Barracudas-SE, 5:48.51. 6, Altman, Haley E, Barracudas-SE, 5:48.99.
Girls 400 LC Meter Medley Relay — 1, H2okie Aquatics-VA 'A' (Hodge, Laura N 17, Greiner, Kaylee G 17, Cummins, Megan P 17, Seeley, Cameron A 17), 4:51.67. 2, Carter Center Aquatics-VA 'A' (White, Logan E 15, Stanley, Shelby A 16, Heffron, Mary E 15, Zeidan, Angelina P 13), 4:58.39. 3, Lifetime Aquatic Swim Org.-VA 'A' (Boothe, Cameron T 12, Woosley, Kirsten M 17, Large, Kimberly M 16, Kuennen, Olivia R 15), 5:24.58. 4, H2okie Aquatics-VA 'B' (Guillot, Mackenzie R 16, Nussbaum, Lexi J 14, Horton, Rickey E 16, Ho, Gabby J 16), 5:27.43. 5, Barracuda Swim Club-SE 'A' (Goenka, Saanvi 14, Hall, Emma 15, Tomita, Isabel M 17, Ottinger, Melody F 14), 5:42.65.
Boys 8 & Under 50 LC Meter Freestyle — 1, Houlihan, Will S, KYA-KY, 48.48. 2, Hutson, Gage W, Barracudas-SE, 49.20. 3, Feathers, Jacob M, KP-SE, 1:14.37. Boys 8 & Under 200 LC Meter Freestyle — 1, Hutson, Gage W, Barracudas-SE, 3:41.84. 2, Houlihan, Will S, KYA-KY, 3:43.26.
Boys 8 & Under 50 LC Meter Backstroke — 1, Hutson, Gage W, Barracudas-SE, 53.80. 2, Houlihan, Will S, KYA-KY, 56.25. 3, Feathers, Jacob M, KP-SE, 1:09.78.
Boys 8 & Under 100 LC Meter Breaststroke — 1, Hutson, Gage W, Barracudas-SE, 2:08.67. 2, Houlihan, Will S, KYA-KY, 2:31.30.
Boys 9-10 50 LC Meter Freestyle — 1, Johnson, Nick M, KYA-KY, 33.08. 2, Hollandsworth, Trent, HOKI-VA, 33.83. 3, Anderson, Michael R, HOKI-VA, 34.74. 4, Niebauer, Drew E, LASO-VA, 35.16. 5, White, Christian A, Unva-VA, 37.49. 6, Skinner, Jack W, HOKI-VA, 38.74.
Boys 9-10 200 LC Meter Freestyle — 1, Anderson, Michael R, HOKI-VA, 2:42.25. 2, Hollandsworth, Trent, HOKI-VA, 2:45.01. 3, Johnson, Nick M, KYA-KY, 2:48.02. 4, Lipscomb, Eli E, Barracudas-SE, 3:00.10. 5, Weiler, Baylor M, KYA-KY, 3:01.68. 6, Thompson, Spencer L, CCA-VA, 3:03.84.
Boys 9-10 50 LC Meter Backstroke — 1, Johnson, Nick M, KYA-KY, 39.54. 2, Anderson, Michael R, HOKI-VA, 40.53. 3, Hollandsworth, Trent, HOKI-VA, 41.33. 4, Weiler, Baylor M, KYA-KY, 42.86. 5, Niebauer, Drew E, LASO-VA, 42.97. 6, White, Christian A, Unva-VA, 45.42.
Boys 9-10 100 LC Meter Breaststroke — 1, Hollandsworth, Trent, HOKI-VA, 1:45.91. 2, Lipscomb, Chapman C, Barracudas-SE, 1:48.38. 3, White, Christian A, Unva-VA, 1:52.54. 4, Crowell, Maverick W, UNAT-SE, 1:53.47. 5, Sewell, Cam H, KP-SE, 1:55.01. 6, Lipscomb, Eli E, Barracudas-SE, 1:55.16.
Boys 9-10 100 LC Meter Butterfly — 1, Anderson, Michael R, HOKI-VA, 1:28.07. 2, Johnson, Nick M, KYA-KY, 1:36.50. 3, Thompson, Spencer L, CCA-VA, 1:42.09. 4, Hollandsworth, Trent, HOKI-VA, 1:42.42. 5, Lipscomb, Eli E, Barracudas-SE, 1:45.48. 6, Torres-Morris, Alexander T, KYA-KY, 1:57.48.
Boys 10 & Under 200 LC Meter Medley Relay — 1, H2okie Aquatics-VA 'A' (Hollandsworth, Trent 10, Alamood, Maythem B 9, Anderson, Michael R 10, Skinner, Jack W 9), 2:58.32. 2, Barracuda Swim Club-SE 'A' (Lipscomb, Eli E 9, Lipscomb, Chapman C 10, Hutson, Gage W 8, Broking, Titus G 9), 3:27.69.
Boys 11-12 50 LC Meter Freestyle — 1, Lai, Johnathan H, KP-SE, 28.82. 2, Ochsenbein, Alex G, KYA-KY, 30.49. 3, Bray, Cole C, KYA-KY, 32.17. 4, Hagadorn, Caleb S, CCA-VA, 32.65. 5, Hall, Ian J, Barracudas-SE, 33.81. 5, Vermillion, Brady J, Barracudas-SE, 33.81.
Boys 11-12 200 LC Meter Freestyle — 1, Johnson, Jack L, KYA-KY, 2:16.85. 2, Zhu, Nathan S, KYA-KY, 2:19.68. 3, Niebauer, Dustin J, LASO-VA, 2:21.01. 4, Neglia, Joe C, Barracudas-SE, 2:30.68. 5, Anguish, Zach D, Barracudas-SE, 2:31.79. 6, Bray, Cole C, KYA-KY, 2:32.40.
Boys 11-12 50 LC Meter Backstroke — 1, Johnson, Jack L, KYA-KY, 34.04. 2, Zhu, Nathan S, KYA-KY, 35.36. 3, Hagadorn, Caleb S, CCA-VA, 36.24. 4, Lai, Johnathan H, KP-SE, 36.53. 5, Bray, Cole C, KYA-KY, 36.99. 6, Cioci, William H, KYA-KY, 37.33.
Boys 11-12 100 LC Meter Breaststroke — 1, Zhu, Nathan S, KYA-KY, 1:23.08. 2, Ochsenbein, Alex G, KYA-KY, 1:27.91. 3, Johnson, Jack L, KYA-KY, 1:30.59. 4, Bray, Cole C, KYA-KY, 1:39.69. 5, Lipscomb, Boaz B, Barracudas-SE, 1:40.56. 6, Vermillion, Brady J, Barracudas-SE, 1:41.28.
Boys 11-12 100 LC Meter Butterfly — 1, Zhu, Nathan S, KYA-KY, 1:10.94. 2, Niebauer, Dustin J, LASO-VA, 1:12.34. 3, Johnson, Jack L, KYA-KY, 1:13.09. 4, Lai, Johnathan H, KP-SE, 1:13.67. 5, Bray, Cole C, KYA-KY, 1:16.49. 6, Rezac, Tyler E, HOKI-VA, 1:23.77.
Boys 11-12 200 LC Meter Medley Relay — 1, Barracuda Swim Club-SE 'A' (Kordamiri, Arshaam 12, Lipscomb, Boaz B 11, Neglia, Joe C 12, Yepez, Gabriel O 12), 2:39.57. 2, Barracuda Swim Club-SE 'B' (Hall, Ian J 11, Hutson, Kaden C 12, Cathelyn, Jordan H 12, Anguish, Zach D 12), 2:54.04.
Boys 13-14 400 LC Meter Medley Relay — 1, H2okie Aquatics-VA 'A' (Zolovick, Nicholas A 14, Rockwell, Lewis J 14, Nester, Jackson C 14, Fillo, Nicky J 14), 4:46.35. 2, Barracuda Swim Club-SE 'A' (Barnes, Luke E 14, Cathelyn, Jonah C 14, Hodshon, Atkins A 14, Berry, Luke P 13), 5:28.24.
Boys 14 & Under 100 LC Meter Freestyle — 1, Estes, Shane G, KP-SE, 59.50. 2, Byrnes, Daniel A, CCA-VA, 1:01.17. 3, Rockwell, Lewis J, HOKI-VA, 1:01.32. 4, Niebauer, Dustin J, LASO-VA, 1:01.55. 5, Zolovick, Nicholas A, HOKI-VA, 1:02.94. 6, Nester, Jackson C, HOKI-VA, 1:03.60.
Boys 14 & Under 200 LC Meter Backstroke — 1, Rockwell, Lewis J, HOKI-VA, 2:24.95. 2, Byrnes, Daniel A, CCA-VA, 2:28.85. 3, Jao, Nathan A, UN-NC, 2:29.86. 4, Nester, Jackson C, HOKI-VA, 2:35.01. 5, Millard, Jackson, KYA-KY, 2:35.58. 6, Zolovick, Nicholas A, HOKI-VA, 2:36.27.
Boys 14 & Under 100 LC Meter Breaststroke — 1, Rockwell, Lewis J, HOKI-VA, 1:19.30. 2, Kraeszig, Clark W, KYA-KY, 1:20.63. 3, Fillo, Nicky J, HOKI-VA, 1:20.74. 4, Sorensen, Alex L, Unky-KY, 1:22.54. 5, Allen, Jack P, KP-SE, 1:24.17. 6, Vittitoe, Nathan F, KYA-KY, 1:26.56.
Boys 14 & Under 200 LC Meter Butterfly — 1, Jao, Nathan A, UN-NC, 2:25.52. 2, Byrnes, Daniel A, CCA-VA, 2:29.46. 3, Nester, Jackson C, HOKI-VA, 2:40.06. 4, Vittitoe, Nathan F, KYA-KY, 2:45.86. 5, Rezac, Tyler E, HOKI-VA, 3:00.05. 6, Neglia, Joe C, Barracudas-SE, 3:00.13.
Boys 14 & Under 400 LC Meter IM — 1, Jao, Nathan A, UN-NC, 5:13.77. 2, Byrnes, Daniel A, CCA-VA, 5:14.89. 3, Cioci, Hunter J, KYA-KY, 5:25.45. 4, Millard, Jackson, KYA-KY, 5:26.17. 5, Sorensen, Alex L, Unky-KY, 5:31.65. 6, Kraeszig, Clark W, KYA-KY, 5:33.82.
Boys 15 & Over 100 LC Meter Freestyle — 1, Menke, Matt T, KYA-KY, 55.83. 2, Sterling, Sam D, HOKI-VA, 56.48. 3, Giraudeau, Joel G, CCA-VA, 57.23. 4, Webb, Forest H, HOKI-VA, 57.54. 5, Brester, Jack M, KYA-KY, 57.66. 6, Schriefer-Flores, Jeffrey A, KYA-KY, 58.06.
Boys 15 & Over 200 LC Meter Backstroke — 1, Menke, Matt T, KYA-KY, 2:14.90. 2, Webb, Forest H, HOKI-VA, 2:17.22. 3, Eads, Kodee E, Barracudas-SE, 2:20.79. 4, Schriefer-Flores, Jeffrey A, KYA-KY, 2:22.28. 5, Marttila, Sam P, EAC-NC, 2:23.54. 6, Calvert, Noah N, KYA-KY, 2:24.96.
Boys 15 & Over 100 LC Meter Breaststroke — 1, McKeown, Ben R, KYA-KY, 1:10.12. 2, Brester, Jack M, KYA-KY, 1:10.35. 3, Sterling, Sam D, HOKI-VA, 1:13.16. 4, Menke, Matt T, KYA-KY, 1:17.06. 5, Darrenkamp, Will A, EAC-NC, 1:17.23. 6, Hamilton, Jason A, CCA-VA, 1:17.41.
Boys 15 & Over 200 LC Meter Butterfly — 1, Giraudeau, Joel G, CCA-VA, 2:15.12. 2, Caudill, Jackson C, KYA-KY, 2:18.79. 3, Giraudeau, Luke P, CCA-VA, 2:23.31. 4, Baxley, Will W, CCA-VA, 2:24.53. 5, Hamilton, Jason A, CCA-VA, 2:27.36. 6, Allen, Perry D, KYA-KY, 2:28.98.
Boys 15 & Over 400 LC Meter IM — 1, Menke, Matt T, KYA-KY, 5:02.10. 2, Caudill, Jackson C, KYA-KY, 5:02.21. 3, McKeown, Ben R, KYA-KY, 5:02.35. 4, Webb, Forest H, HOKI-VA, 5:09.01. 5, Giraudeau, Luke P, CCA-VA, 5:11.80. 6, Hamilton, Jason A, CCA-VA, 5:14.87.
Boys 400 LC Meter Medley Relay — 1, Carter Center Aquatics-VA 'A' (Giraudeau, Joel G 16, Hamilton, Jason A 17, Giraudeau, Luke P 18, Evans, Richie G 16), 4:22.35. 2, H2okie Aquatics-VA 'A' (Webb, Forest H 15, Zolovick, Ryan A 16, Hodge, Robert D 15, Sterling, Sam D 16), 4:22.66. 3, Carter Center Aquatics-VA 'B' (Byrnes, Daniel A 14, Atkins, Caleb M 15, Baxley, Will W 15, Gepitulan, David D 15), 4:49.05. 4, Kingsport Piranhas-SE 'A' (Craddock, Cole C 16, Allen, Jack P 13, Estes, Shane G 13, Seigle-Brumit, RJ L 13), 5:09.88. 5, Lifetime Aquatic Swim Org.-VA 'A' (Boothe, Jackson T 15, Bush, Nick M 18, Niebauer, Dustin J 12, Walden, Zeb Z 15), 5:10.26.