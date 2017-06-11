Model City Invitational, Day 2

Barracuda Swim Club of Northeast Tennessee's
Bank of Tennessee Model City Invitational
Kingsport Aquatic Center
Saturday, June 10, 2017
Girls 8 & Under 100 LC Freestyle — 1, Robertson, Cam C, EAC-NC, 1:31.46. 2, Forbis, Sutton E, HOKI-VA, 1:35.72. 3, Santos, Leah M, HOKI-VA, 1:45.77. 4, Zeff, Viktoria L, HOKI-VA, 1:47.35. 5, Lake, Clara K, CCA-VA, 1:52.41. 6, Fillo, Caitlin A, HOKI-VA, 1:57.27.
Girls 8 & Under 100 LC Backstroke — 1, Robertson, Cam C, EAC-NC, 1:41.45. 2, Forbis, Sutton E, HOKI-VA, 1:46.22. 3, Zeff, Viktoria L, HOKI-VA, 1:56.82. 4, Fillo, Caitlin A, HOKI-VA, 1:57.61. 5, Lake, Clara K, CCA-VA, 2:03.25. 6, Blackburn, Isabela J, KP-SE, 2:09.26.
Girls 8 & Under 50 LC Breaststroke — 1, Forbis, Sutton E, HOKI-VA, 54.20. 2, Robertson, Cam C, EAC-NC, 59.18. 3, Zeff, Viktoria L, HOKI-VA, 59.60. 4, Fillo, Caitlin A, HOKI-VA, 1:00.83. 5, Santos, Leah M, HOKI-VA, 1:03.97. 6, Lake, Clara K, CCA-VA, 1:12.54.
Girls 8 & Under 50 LC Butterfly — 1, Zeff, Viktoria L, HOKI-VA, 53.98. 2, Robertson, Cam C, EAC-NC, 57.93. 3, Fillo, Caitlin A, HOKI-VA, 1:07.46. 4, Santos, Leah M, HOKI-VA, 1:13.48. 5, Lake, Clara K, CCA-VA, 1:22.56.
Girls 9-10 100 LC Freestyle — 1, Helton, Caraleigh F, Barracudas-SE, 1:19.08. 2, Sprano, Lydia K, HOKI-VA, 1:19.83. 3, Whitaker, Isabella G, KYA-KY, 1:19.96. 4, Grim, Evie M, HOKI-VA, 1:22.23. 5, Brown, Wren M, KYA-KY, 1:27.43. 6, Houlihan, Maysie B, KYA-KY, 1:27.59.
Girls 9-10 100 LC Backstroke — 1, Whitaker, Isabella G, KYA-KY, 1:29.59. 2, Sprano, Lydia K, HOKI-VA, 1:31.86. 3, Helton, Caraleigh F, Barracudas-SE, 1:32.68. 4, Grim, Evie M, HOKI-VA, 1:32.69. 5, Houlihan, Maysie B, KYA-KY, 1:38.99. 6, Brown, Wren M, KYA-KY, 1:42.78.
Girls 9-10 50 LC Breaststroke — 1, Sprano, Lydia K, HOKI-VA, 44.38. 2, Grim, Evie M, HOKI-VA, 47.43. 3, Brown, Wren M, KYA-KY, 50.04. 4, Helton, Caraleigh F, Barracudas-SE, 50.07. 5, Whitaker, Isabella G, KYA-KY, 50.74. 6, Davis, Macy E, Barracudas-SE, 52.29.
Girls 9-10 50 LC Butterfly — 1, Helton, Caraleigh F, Barracudas-SE, 38.77. 2, Sprano, Lydia K, HOKI-VA, 40.33. 3, Whitaker, Isabella G, KYA-KY, 40.40. 4, Grim, Evie M, HOKI-VA, 46.37. 5, Houlihan, Maysie B, KYA-KY, 46.76. 6, Brown, Wren M, KYA-KY, 49.15.
Girls 10 & Under 200 LC Freestyle Relay — 1, H2okie Aquatics-VA 'A' (Sprano, Lydia K 10, Grim, Evie M 10, Forbis, Sutton E 8, Sprano, Amelia G 9), 2:32.12. 2, Kentucky Aquatics-KY 'A' (Brown, Wren M 10, Gaddis, Shelby E 9, Houlihan, Maysie B 10, Whitaker, Isabella G 10), 2:33.19. 3, Barracuda Swim Club-SE 'A' (Helton, Caraleigh F 10, Dellinger, Evelyn K 9, Hall, Olivia K 9, Price, Annalee R 9), 2:45.01. 4, H2okie Aquatics-VA 'B' (Santos, Leah M 8, Zeff, Viktoria L 8, Fillo, Caitlin A 7, Mosteller, Holleigh J 10), 3:03.93. 5, Barracuda Swim Club-SE 'B' (Davis, Macy E 9, Morse, Meghan J 9, Smith, Addison E 7, Miller, Deanna R 10), 3:39.64.
Girls 11-12 100 LC Freestyle — 1, Russum, Libby P, KP-SE, 1:04.82. 2, Livesay, Libby E, KYA-KY, 1:07.23. 3, Llamas, Mia C, HOKI-VA, 1:07.97. 4, Lowe, Cassie R, Barracudas-SE, 1:09.24. 5, Short, Caroline R, KYA-KY, 1:09.86. 6, Carrier, Daniella I, Barracudas-SE, 1:09.96.
Girls 11-12 100 LC Backstroke — 1, Lowe, Cassie R, Barracudas-SE, 1:13.98. 2, Llamas, Mia C, HOKI-VA, 1:18.85. 3, Livesay, Libby E, KYA-KY, 1:20.83. 4, Russum, Libby P, KP-SE, 1:21.70. 5, van der Biest, Sofia M, Barracudas-SE, 1:21.95. 6, Short, Caroline R, KYA-KY, 1:22.25.
Girls 11-12 50 LC Breaststroke — 1, Livesay, Libby E, KYA-KY, 38.49. 2, Gordon, Noel C, Barracudas-SE, 39.01. 3, Skinner, Samantha R, HOKI-VA, 39.33. 4, Elayi, Lou A, KYA-KY, 40.44. 5, Russum, Libby P, KP-SE, 41.26. 6, Lipscomb, Clara E, Barracudas-SE, 42.23.
Girls 11-12 50 LC Butterfly — 1, Livesay, Libby E, KYA-KY, 32.98. 2, Russum, Libby P, KP-SE, 33.06. 3, van der Biest, Sofia M, Barracudas-SE, 33.16. 4, Llamas, Mia C, HOKI-VA, 33.37. 5, Skinner, Samantha R, HOKI-VA, 34.44. 6, Griffith, Claire E, CCA-VA, 35.08.
Girls 11-12 200 LC Freestyle Relay — 1, Barracuda Swim Club-SE 'A' (Carrier, Daniella I 12, van der Biest, Sofia M 12, Gordon, Noel C 12, Lowe, Cassie R 12), 2:04.61. 2, Kentucky Aquatics-KY 'A' (Short, Caroline R 12, Elayi, Lou A 12, McCubbin, Macie G 12, Livesay, Libby E 12), 2:10.03. 3, H2okie Aquatics-VA 'A' (Llamas, Mia C 12, Anderson, Megan J 11, Fillo, Grace E 11, Skinner, Samantha R 12), 2:10.13. 4, Carter Center Aquatics-VA 'A' (McLaughlin, Delaney L 11, Hagadorn, Kaylee R 12, Parker, Julia P 12, Griffith, Claire E 12), 2:15.11. 5, Kingsport Piranhas-SE 'A' (Caveness, Caroline J 11, Powers, Samantha I 12, Lounds, Amelia E 11, Russum, Libby P 12), 2:20.71. 6, Barracuda Swim Club-SE 'B' (Lipscomb, Clara E 12, Addington, Alexia C 12, Spradling, Leila C 11, Kordamiri, Armita 12), 2:28.44.
Girls 13-14 400 LC Freestyle Relay — 1, Kentucky Aquatics-KY 'A' (McKeown, Reagan L 13, Elayi, Lili R 13, Grunwald, Abby C 14, West, Callie S 14), 4:28.26. 2, Kentucky Aquatics-KY 'B' (Gardner, Natalie A 14, Sisler, Lillian J 13, Locke, Avery 13, Lee, Nara A 14), 4:58.59.
Girls 14 & Under 50 LC Freestyle — 1, Horn, Caitlin S, EAC-NC, 29.56. 2, Elayi, Lili R, KYA-KY, 29.79. 3, Zeidan, Angelina P, CCA-VA, 29.90. 4, West, Callie S, KYA-KY, 29.97. 5, Leng, Andrea, HOKI-VA, 30.30. 6, McDevitt, Elizabeth R, Ybac Hurricanes-NC, 30.76.
Girls 14 & Under 200 LC Freestyle — 1, McDevitt, Elizabeth R, Ybac Hurricanes-NC, 2:22.27. 2, Rider, Mackenzie A, UN-NC, 2:22.44. 3, West, Callie S, KYA-KY, 2:22.45. 4, Horn, Caitlin S, EAC-NC, 2:24.61. 5, Anderson, Julie E, HOKI-VA, 2:26.18. 6, Robinson, Samantha R, XA-NC, 2:26.39.
Girls 14 & Under 800 LC Freestyle — 1, Anderson, Julie E, HOKI-VA, 10:03.19. 2, McDevitt, Elizabeth R, Ybac Hurricanes-NC, 10:06.79. 3, Robinson, Samantha R, XA-NC, 10:28.58. 4, Gardner, Natalie A, KYA-KY, 10:30.47. 5, Webb, Ellie K, HOKI-VA, 10:38.20. 6, Anderson, Megan J, HOKI-VA, 10:39.40.
Girls 14 & Under 100 LC Backstroke —1, Horn, Caitlin S, EAC-NC, 1:12.03. 2, Rider, Mackenzie A, UN-NC, 1:12.34. 3, West, Callie S, KYA-KY, 1:14.16. 4, Robinson, Samantha R, XA-NC, 1:15.22. 5, Zeidan, Angelina P, CCA-VA, 1:16.72. 6, Elayi, Lili R, KYA-KY, 1:17.15.
Girls 14 & Under 200 LC Breaststroke — 1, West, Callie S, KYA-KY, 3:04.62. 2, Horn, Caitlin S, EAC-NC, 3:05.07. 3, Heptinstall, Brooke E, CCA-VA, 3:06.83. 4, McKeown, Reagan L, KYA-KY, 3:09.81. 5, Robinson, Tatum A, HOKI-VA, 3:10.88. 6, Lee, Nara A, KYA-KY, 3:12.09.
Girls 14 & Under 100 LC Butterfly — 1, McDevitt, Elizabeth R, Ybac Hurricanes-NC, 1:10.22. 2, West, Callie S, KYA-KY, 1:11.68. 3, Anderson, Julie E, HOKI-VA, 1:12.43. 4, Robinson, Samantha R, XA-NC, 1:12.69. 5, Horn, Caitlin S, EAC-NC, 1:13.63. 6, Lee, Nara A, KYA-KY, 1:15.15.
Girls 15 & Over 50 LC Freestyle — 1, Gerlock, Claire A, Barracudas-SE, 28.93. 2, Large, Kimberly M, LASO-VA, 29.19. 3, Heffron, Mary E, CCA-VA, 29.35. 4, Coleman, Kristina R, KYA-KY, 29.42. 5, Allen, Grace E, KP-SE, 29.88. 6, Hodge, Laura N, HOKI-VA, 30.04.
Girls 15 & Over 200 LC Freestyle — 1, Stanley, Shelby A, CCA-VA, 2:16.15. 2, Gerlock, Claire A, Barracudas-SE, 2:18.69. 3, Heffron, Mary E, CCA-VA, 2:18.79. 4, Allen, Grace E, KP-SE, 2:21.00. 5, Large, Kimberly M, LASO-VA, 2:22.25. 6, Daly, Rachel K, UN-NC, 2:24.14.
Girls 15 & Over 800 LC Freestyle — 1, Cummins, Megan P, HOKI-VA, 9:46.22. 2, Stanley, Shelby A, CCA-VA, 9:50.19. 3, Heffron, Mary E, CCA-VA, 10:03.72. 4, Clevenger, Scarlett B, EAC-NC, 10:18.00. 5, Anguish, Kate C, Barracudas-SE, 10:21.09. 6, Tomita, Isabel M, Barracudas-SE, 10:38.27.
Girls 15 & Over 100 LC Backstroke — 1, Stanley, Shelby A, CCA-VA, 1:09.92. 2, Gerlock, Claire A, Barracudas-SE, 1:11.00. 3, Allen, Grace E, KP-SE, 1:13.47. 4, Peck, Emily M, KYA-KY, 1:14.32. 5, Brester, Madi E, KYA-KY, 1:14.61. 6, Daly, Rachel K, UN-NC, 1:15.65.
Girls 15 & Over 200 LC Breaststroke — 1, Stanley, Shelby A, CCA-VA, 2:49.76. 2, Altman, Haley E, Barracudas-SE, 2:51.66. 3, Peck, Emily M, KYA-KY, 2:54.88. 4, Kirk, Hayley M, KP-SE, 2:54.94. 5, Coleman, Kristina R, KYA-KY, 2:57.35. 6, Allen, Grace E, KP-SE, 2:58.14.
Girls 15 & Over 100 LC Butterfly — 1, Stanley, Shelby A, CCA-VA, 1:08.47. 2, Allen, Grace E, KP-SE, 1:10.38. 3, Heffron, Mary E, CCA-VA, 1:10.40. 4, Large, Kimberly M, LASO-VA, 1:14.03. 5, Daly, Rachel K, UN-NC, 1:15.03. 6, Cleven, Annika R, Barracudas-SE, 1:15.12.
Girls 400 LC Freestyle Relay — 1, Carter Center Aquatics-VA 'A' (Heffron, Mary E 15, White, Logan E 15, Zeidan, Angelina P 13, Stanley, Shelby A 16), 4:20.07. 2, Kentucky Aquatics-KY 'A' (Flaugher, Mikala R 18, Coleman, Kristina R 18, Peck, Emily M 15, Brester, Madi E 17), 4:28.44. 3, Barracuda Swim Club-SE 'A' (Gerlock, Claire A 17, Cleven, Annika R 16, Anguish, Kate C 18, Tomita, Isabel M 17), 4:35.45. 4, Lifetime Aquatic Swim Org.-VA 'A' (Woosley, Kirsten M 17, Kuennen, Olivia R 15, Large, Kimberly M 16, Boothe, Cameron T 12), 4:43.80. 5, Kingsport Piranhas-SE 'A' (McGuire, Kassidy M 13, Kirk, Hayley M 16, Lounds, Morgan A 15, Allen, Grace E 15), 4:46.13. 6, Barracuda Swim Club-SE 'B' (Misenar, Morgan A 16, Barnes, Megan E 16, Goenka, Saanvi 14, Ottinger, Melody F 14), 4:49.08.
Boys 8 & Under 100 LC Freestyle — 1, Hutson, Gage W, Barracudas-SE, 1:44.02. 2, Houlihan, Will S, KYA-KY, 1:47.02. 3, Hennaux, Jean-Pierre A, KP-SE, 1:52.96. 4, Gilbert, Jon P, Unse-SE, 2:15.17. 5, Feathers, Jacob M, KP-SE, 2:57.54.
Boys 8 & Under 100 LC Backstroke — 1, Hutson, Gage W, Barracudas-SE, 1:54.30. 2, Houlihan, Will S, KYA-KY, 2:01.90.
Boys 8 & Under 50 LC Breaststroke — 1, Hutson, Gage W, Barracudas-SE, 1:03.02. 2, Houlihan, Will S, KYA-KY, 1:06.48. 3, Hennaux, Jean-Pierre A, KP-SE, 1:07.44.
Boys 8 & Under 50 LC Butterfly — 1, Hutson, Gage W, Barracudas-SE, 54.84. 2, Hennaux, Jean-Pierre A, KP-SE, 55.59. 3, Houlihan, Will S, KYA-KY, 1:03.98.
Boys 9-10 100 LC Freestyle — 1, Johnson, Nick M, KYA-KY, 1:14.58. 2, Anderson, Michael R, HOKI-VA, 1:14.97. 3, Hollandsworth, Trent, HOKI-VA, 1:15.14. 4, Lipscomb, Eli E, Barracudas-SE, 1:23.95. 5, Veselik, Ethan M, LASO-VA, 1:24.67. 6, Weiler, Baylor M, KYA-KY, 1:25.45.
Boys 9-10 100 LC Backstroke — 1, Johnson, Nick M, KYA-KY, 1:25.30. 2, Hollandsworth, Trent, HOKI-VA, 1:26.94. 3, Anderson, Michael R, HOKI-VA, 1:28.24. 4, Weiler, Baylor M, KYA-KY, 1:28.28. 5, Skinner, Jack W, HOKI-VA, 1:36.29. 6, Lipscomb, Eli E, Barracudas-SE, 1:36.94.
Boys 9-10 50 LC Breaststroke — 1, Crowell, Maverick W, UNAT-SE, 48.48. 2, Niebauer, Drew E, LASO-VA, 50.29. 3, White, Christian A, Unva-VA, 50.55. 4, Johnson, Nick M, KYA-KY, 50.62. 5, Anderson, Michael R, HOKI-VA, 51.19. 6, Hollandsworth, Trent, HOKI-VA, 51.32.
Boys 9-10 50 LC Butterfly — 1, Anderson, Michael R, HOKI-VA, 38.23. 2, Hollandsworth, Trent, HOKI-VA, 41.65. 3, Niebauer, Drew E, LASO-VA, 42.78. 4, Veselik, Ethan M, LASO-VA, 42.83. 5, Crowell, Maverick W, UNAT-SE, 43.56. 6, Johnson, Nick M, KYA-KY, 43.60.
Boys 10 & Under 200 LC Freestyle Relay — 1, H2okie Aquatics-VA 'A' (Hollandsworth, Trent 10, Anderson, Michael R 10, Skinner, Jack W 9, Alamood, Maythem B 9), 2:29.31. 2, Kentucky Aquatics-KY 'A' (Weiler, Baylor M 10, Torres-Morris, Alexander T 10, Gregory, Kyler B 9, Johnson, Nick M 9), 2:30.47. 3, Barracuda Swim Club-SE 'A' (Lipscomb, Eli E 9, Broking, Titus G 9, Hutson, Gage W 8, Lipscomb, Chapman C 10), 3:05.23.
Boys 11-12 100 LC Freestyle — 1, Niebauer, Dustin J, LASO-VA, 1:02.49. 2, Zhu, Nathan S, KYA-KY, 1:03.02. 3, Johnson, Jack L, KYA-KY, 1:03.10. 4, Lai, Johnathan H, KP-SE, 1:08.59. 5, Ochsenbein, Alex G, KYA-KY, 1:09.08. 6, Neglia, Joe C, Barracudas-SE, 1:10.71.
Boys 11-12 100 LC Backstroke — 1, Niebauer, Dustin J, LASO-VA, 1:11.19. 2, Johnson, Jack L, KYA-KY, 1:12.71. 3, Zhu, Nathan S, KYA-KY, 1:16.69. 4, Hagadorn, Caleb S, CCA-VA, 1:17.98. 5, Bray, Cole C, KYA-KY, 1:18.51. 6, Anguish, Zach D, Barracudas-SE, 1:19.38.
Boys 11-12 50 LC Breaststroke — 1, Zhu, Nathan S, KYA-KY, 37.76. 2, Ochsenbein, Alex G, KYA-KY, 41.32. 3, Johnson, Jack L, KYA-KY, 41.35. 4, Lai, Johnathan H, KP-SE, 43.44. 5, Sudweeks, Zac, HOKI-VA, 43.69. 6, Bray, Cole C, KYA-KY, 45.16.
Boys 11-12 50 LC Butterfly — 1, Zhu, Nathan S, KYA-KY, 31.33. 1, Johnson, Jack L, KYA-KY, 31.33. 3, Lai, Johnathan H, KP-SE, 31.84. 4, Bray, Cole C, KYA-KY, 32.76. 5, Ochsenbein, Alex G, KYA-KY, 34.56. 6, Neglia, Joe C, Barracudas-SE, 34.87.
Boys 11-12 200 LC Freestyle Relay — 1, Kentucky Aquatics-KY 'A' (Ochsenbein, Alex G 12, Bray, Cole C 11, Cioci, William H 11, Johnson, Jack L 12), 2:03.64. 2, Barracuda Swim Club-SE 'A' (Neglia, Joe C 12, Anguish, Zach D 12, Yepez, Gabriel O 12, Hall, Ian J 11), 2:12.82. 3, Barracuda Swim Club-SE 'B' (Lipscomb, Boaz B 11, Kordamiri, Arshaam 12, Cathelyn, Jordan H 12, Hutson, Kaden C 12), 2:24.05. 4, H2okie Aquatics-VA 'A' (Sudweeks, Zac 12, Reilly, Sam J 11, Thompson, Bode K 11, Rezac, Tyler E 12), 2:24.28. 5, Barracuda Swim Club-SE 'C' (Vermillion, Brady J 11, Berry, Ben K 11, McVey, Cardin C 12, Hoover, Owen T 11), 2:49.15.
Boys 13-14 400 LC Freestyle Relay — 1, Kentucky Aquatics-KY 'A' (Millard, Jackson 13, Vittitoe, Nathan F 14, Kraeszig, Clark W 14, Cioci, Hunter J 13), 4:17.69. 2, Carter Center Aquatics-VA 'A' (Byrnes, Daniel A 14, Mroz-Roakes, Jonah W 14, Woods, Connor E 13, Bjurman-Birr, Jadon D 14), 4:40.52. 3, Barracuda Swim Club-SE 'A' (Barnes, Luke E 14, Berry, Luke P 13, Berry, Isaac D 13, Pohland, Matthew E 14), 5:04.91.
Boys 14 & Under 50 LC Freestyle — 1, Estes, Shane G, KP-SE, 26.94. 2, Niebauer, Dustin J, LASO-VA, 28.47. 3, Rockwell, Lewis J, HOKI-VA, 28.61. 4, Byrnes, Daniel A, CCA-VA, 28.85. 5, Barnes, Luke E, Barracudas-SE, 29.25. 6, Smith, Jaxon T, XA-NC, 29.51.
Boys 14 & Under 200 LC Freestyle — 1, Byrnes, Daniel A, CCA-VA, 2:11.52. 2, Jao, Nathan A, UN-NC, 2:13.96. 3, Estes, Shane G, KP-SE, 2:17.15. 4, Rockwell, Lewis J, HOKI-VA, 2:17.76. 5, Niebauer, Dustin J, LASO-VA, 2:18.59. 6, Cioci, Hunter J, KYA-KY, 2:18.84.
Boys 14 & Under 800 LC Freestyle — 1, Byrnes, Daniel A, CCA-VA, 9:33.67. 2, Nester, Jackson C, HOKI-VA, 9:52.99. 3, Zolovick, Nicholas A, HOKI-VA, 9:57.17. 4, Anguish, Zach D, Barracudas-SE, 10:37.57. 5, Reilly, Patrick E, HOKI-VA, 10:53.15. 6, Menke, Andrew J, KYA-KY, 10:53.80.
Boys 14 & Under 100 LC Backstroke — 1, Rockwell, Lewis J, HOKI-VA, 1:08.65. 2, Byrnes, Daniel A, CCA-VA, 1:09.68. 3, Jao, Nathan A, UN-NC, 1:10.90. 4, Millard, Jackson, KYA-KY, 1:11.22. 5, Barnes, Luke E, Barracudas-SE, 1:11.93. 6, Niebauer, Dustin J, LASO-VA, 1:13.26.
Boys 14 & Under 200 LC Breaststroke — 1, Kraeszig, Clark W, KYA-KY, 2:50.57. 2, Fillo, Nicky J, HOKI-VA, 2:51.84. 3, Rockwell, Lewis J, HOKI-VA, 2:53.28. 4, Sorensen, Alex L, Unky-KY, 2:53.38. 5, Byrnes, Daniel A, CCA-VA, 2:56.06. 6, Allen, Jack P, KP-SE, 3:01.14.
Boys 14 & Under 100 LC Butterfly — 1, Rockwell, Lewis J, HOKI-VA, 1:06.98. 2, Estes, Shane G, KP-SE, 1:08.53. 3, Cioci, Hunter J, KYA-KY, 1:10.33. 4, Millard, Jackson, KYA-KY, 1:10.75. 5, Barnes, Luke E, Barracudas-SE, 1:11.16. 6, Kraeszig, Clark W, KYA-KY, 1:12.38.
Boys 15 & Over 50 LC Freestyle — 1, Giraudeau, Joel G, CCA-VA, 25.87. 2, Menke, Matt T, KYA-KY, 25.90. 3, Sterling, Sam D, HOKI-VA, 26.41. 4, Calvert, Noah N, KYA-KY, 26.43. 5, Brester, Jack M, KYA-KY, 26.72. 5, Hamilton, Jason A, CCA-VA, 26.72.
Boys 15 & Over 200 LC Freestyle — 1, Menke, Matt T, KYA-KY, 2:02.87. 2, Brester, Jack M, KYA-KY, 2:07.19. 3, Sterling, Sam D, HOKI-VA, 2:07.62. 4, Caudill, Jackson C, KYA-KY, 2:08.71. 5, Hamilton, Jason A, CCA-VA, 2:09.37. 6, Calvert, Noah N, KYA-KY, 2:09.95.
Boys 15 & Over 800 LC Freestyle — 1, Caudill, Jackson C, KYA-KY, 9:19.11. 2, Hamilton, Jason A, CCA-VA, 9:24.24. 3, Giraudeau, Luke P, CCA-VA, 9:24.32. 4, Webb, Forest H, HOKI-VA, 9:24.71. 5, Giraudeau, Joel G, CCA-VA, 9:31.09. 6, Sudweeks, Isaac J, HOKI-VA, 9:41.16.
Boys 15 & Over 100 LC Backstroke — 1, Menke, Matt T, KYA-KY, 1:01.58. 2, Calvert, Noah N, KYA-KY, 1:05.67. 3, Giraudeau, Joel G, CCA-VA, 1:05.73. 4, Marttila, Sam P, EAC-NC, 1:06.22. 5, Wright, Doug C, KYA-KY, 1:06.70. 6, Eads, Kodee E, Barracudas-SE, 1:06.90.
Boys 15 & Over 200 LC Breaststroke — 1, Brester, Jack M, KYA-KY, 2:37.69. 2, Sterling, Sam D, HOKI-VA, 2:42.01. 3, Hamilton, Jason A, CCA-VA, 2:45.83. 4, Darrenkamp, Will A, EAC-NC, 2:51.28. 5, Wright, Doug C, KYA-KY, 2:52.11. 6, Zolovick, Ryan A, HOKI-VA, 2:53.63.
Boys 15 & Over 100 LC Butterfly — 1, Giraudeau, Joel G, CCA-VA, 1:01.33. 2, Giraudeau, Luke P, CCA-VA, 1:03.98. 3, Menke, Matt T, KYA-KY, 1:04.43. 4, Marttila, Sam P, EAC-NC, 1:04.71. 5, Brester, Jack M, KYA-KY, 1:04.98. 6, Allen, Perry D, KYA-KY, 1:05.11.
Boys 400 LC Freestyle Relay — 1, Kentucky Aquatics-KY 'A' (Wright, Doug C 16, Calvert, Noah N 17, Brester, Jack M 15, Menke, Matt T 16), 3:50.35. 2, Carter Center Aquatics-VA 'A' (Hamilton, Jason A 17, Giraudeau, Luke P 18, Evans, Richie G 16, Giraudeau, Joel G 16), 3:54.60. 3, Enfinity Aquatic Club-NC 'A' (Marttila, Sam P 16, Darrenkamp, Will A 15, Horn, Michael R 16, Adams II, Jeffery A 16), 4:05.79. 4, Kentucky Aquatics-KY 'B' (Locke, Jack T 15, Caudill, Jackson C 15, Allen, Perry D 15, Ocampo, Nico A 15), 4:07.83. 5, Barracuda Swim Club-SE 'A' (Eads, Kodee E 16, Hodshon, Atkins A 14, Ponder, Aiden J 15, Cathelyn, Jonah C 14), 4:32.32. 6, Kingsport Piranhas-SE 'A' (Craddock, Cole C 16, Allen, Jack P 13, Seigle-Brumit, RJ L 13, Estes, Shane G 13), 4:39.07.