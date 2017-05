Dale McDowell wins Freedom Isn't Free 50 at Volunteer Speedway on Monday

McDowell took the lead on lap 29 of the Ultimate Super Late Model Serieds race and never looked back.

Brandon Overton from Evans, Ga. was second with Ross Bailes of Clover, S.C. third.

Vic Hill of Mosheim broke the track qualifying record with a sizzling time of 11.860. the previous record, set in 1998 by Wendall Wallace of Batesville, Ark. was 12.001.

In all, six drivers broke the existing qualifying record.

Ultimate Super Late Model Series

Freedom Isn't Free 50

$10,000-to-win

At Volunteer Speedway

Bulls Gap, Tenn.

Monday, May 29

Showing Finish Position, Starting Position In Parentheses, Driver Name, Car Number, Hometown, Laps Completed, Earnings

1. (3) Dale McDowell #17m-Chickamauga, GA 50 $10,000; 2. (2) Brandon Overton #116-Evans, GA 50 $5,000; 3. (1) Ross Bailes #87-Clover, SC 50 $2,500; 4. (9) Shanon Buckingham #50-Morristown, TN 50 $2,000; 5. (10) Vic Hill #1-Mosheim, TN 50 $1,500; 6. (5) Jimmy Owens #20-Newport, TN 50 $1,300; 7. (15) Ryan King #30-Seymour, TN 50 $1,200; 8. (6) Ricky Weiss #7-Headingly, Manitoba, Canada 50 $1,100; 9. (12) Dennis Franklin #2-Gaffney, SC 50 $850; 10. (20) Dakotah Knuckles #21K-Ewing, VA 50 $800; 11. (16) Tyler Millwood #31-Cartersville, GA 50 $750; 12. (14) Jeremy Hines #5H-Seymour, IN 49 $700; 13. (11) Forrest Trent #101-Talbott, TN 49 $650; 14. (13) Jonathan Davenport #49-Blairsville, GA 48 $600; 15. (19) Tommy Bailey #11-Corbin, KY 48 $550; 16. (8) Chad Ogle #10-Sevierville, TN 28 $500; 17. (7) Jason Welshan #29-Maryville, TN 22 $500; 18. (4) G.R. Smith #22-Statesville, NC 16 $500; 19. (17) Brandon Kinzer #18-Lexington, KY 15 $500; 20. (21) Travis Greer #11G-Marion, VA 15 $500; 21. (22) Robby Moses #21-Maryville, TN 4 $500; 22. (21) Carder Miller #69-Salem, VA 0 $0/DNS; 23. (23) Mack McCarter #24-Gatlinburg, TN 0 $0/DNS

Fast Qualifiier: Vic Hill, 11.860 Seconds (New Track Record)

Provisionals: None

Lead Changes: 2

Lap Leaders: Brandon Overton, 1-18; Ross Bailes, 19-28; Dale McDowell, 29-50

Laps Led: McDowell, 22; Overton, 18; Bailes, 10

Autolite/Fram/DirtonDirt.com Rookie of the Race: Tyler Millwood

Hard Charger of the Race: Dakotah Knuckles (20th – 10th)

Cautions: 2

Margin of Victory: .777 Seconds

Time of the Race: 31 Minutes and 13.365 Seconds

M&W Transport "Haulin' It" Group Qualifying

Group #1

1. Vic Hill #1-Mosheim, TN 11.860 NTR; 2. Ross Bailes #87-Clover, SC 11.951; 3. Tyler Millwood #31-Cartersville, GA 11.970; 4. G.R. Smith #22-Statesville, GA 12.025; 5. Jason Welshan #29-Maryville, TN 12.077; 6. Robby Moses #21-Maryville, TN 12.147; 7. Tommy Bailey #11-Corbin, KY 12.198; 8. Jonathan Davenport #49=Blairsville, GA 13.140

Group #2

1. Jimmy Owens #20-Newport, TN 11.880; 2. Brandon Overton #116-Evans, GA 11.990; 3. Dakotah Knuckles #21K-Ewing, VA 12.025; 4. Jeremy Hines #5H-Seymour, IN 12.026; 5. Chad Ogle #10-Sevierville, TN 12.166; 6. Brandon Kinzer #18-Lexington, KY 12.182; 7. Mack McCarter #24-Gatlinburg, TN 12.363; 8. Forrest Trent #101-Talbot, TN 12.445

Group #3

1. Dale McDowell #17m-Chickamauga, GA 11.875; 2. Shanon Buckingham #50-Morristown, TN 12.038; 3. Dennis Franklin #2-Gaffney, SC 12.077; 4. Ricky Weiss #7-Headingly, Manitoba, Canada 12.078; 5. Travis Greer 11G-Marion, VA 12.642; 6. Carder Miller #69-Salem, VA 13.053; 7. Ryan King #30-Seymour, TN NT

Heat Races (8 LAPS)

HEAT #1: 1. Ross Bailes #87; 2. G.R. Smith #22; 3. Jason Welshan #29; 4. Vic Hill #1; 5. Jonathan Davenport #49; 6. Tyler Millwood #31; 7. Tommy Bailey #11; 8. Robby Moses #21

HEAT #2: 1. Brandon Overton #116; 2. Jimmy Owens #20; 3. Chad Ogle #10; 4. Forrest Trent #101; 5. Jeremy Hines #5H; 6. Brandon Kinzer #18; 7. Dakota Knuckles #21K; 8. Mack McCarter #24

HEAT #3: 1. Dale McDowell #17m; 2. Ricky Weiss #7; 3. Shanon Buckingham #50; 4. Dennis Franklin #2; 5. Ryan King #30; 6. Travis Greer #11G; 7. Carder Miller #69

Crate Late Model

1. Ross White #0; 2. Todd Morrow #D2; 3. Philip Thompson #24; 4. Rusty Ballenger #29; 5. Tim Maupin #3; 6. Josh Henry #B00; 7. Cory Hedgecock #23; 8. Jason Manley #32; 9. Bryson Dennis #15; 10. Ahanna Parkhurst #23; 11. Gary Crittenden #18; 12. Cameron Skinner #33; 13. Jason Melton #95; 14. Jerry Green #G2; 15. Greg Martin #24; 16. John Blankenship #56; 17. Matt Barrett #0; 18. Tim Byrd #24; 19. Jordon Horton #57; 20. Anthony White #2; 21. Dennis Stiles #00; 22. Jimmy Elliott #J39; 23. Adam Tolliver #28; 24. Matt Henderson #17; 25. Preston Whitehead #81; Did Not Start: John Llewellyn #2, Vic Chandler #88, Stephen Martin #46

Sportsman Late Model

1. Andy Ogle #68; 2. Heath Alvey #7; 3. Matt Tharp #35; 4. Chris Coffey #97; 5. Warren McMahan #33; 6. Rex Coffey #2; 7. Terry Poore #2; 8. Clyde Overholt #50; 9. Kevin Lewis #15; 10. Cody Gloyne #32; 11. Adam Mitchell #50; 12. Brandon Starnes #1; 13. Nicholas Shelton #9; 14. Aaron Guinn #97; 15. Kyle Manis #25K; 16. Wayne Rader #01; 17. Bubba Long #10; 18. Tyler Smith #32; 19. Grant Corum #49; 20. Michael Arp #75; 21. David Bullington #20; 22. Brandon Taylor #55; Did Not Start: Brad Seagle #31, Chuck McMurray #00, Terry Stone #34

Modified Street

1. Brett Miller #47; 2. Austin Atkins #14; 3. Michael Woods #66; 4. Wayne Rader #01; 5. Shannon Emery #M2; 6. Tony Horton #56; 7. Kaleb Trent #3; 8. Parker Estes #31; 9. Chris Rickett #36; 10. Tracy Wolfe #11; 11. Jeffrey Melton #4; 12. Jeff Ferguson #24; 13. Bret Banks #3; 14. Chuck Kilian #96; 15. Robbie Buchanan #P21; Did Not Start: Skylar Schmalzried #7