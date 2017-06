Dobyns-Bennett's Daniel Starnes named to TSWA all-state baseball team

NASHVILLE — Dobyns-Bennett standout Daniel Starnes has been named to the Tennessee Sports Writers Association Class AAA state baseball team.

Greeneville’s Cody Hartness was named to the Class AA team with North Greene’s Zane Potter a Class A selection.

Tennessee Sports Writers Association

2017 All-State Baseball Teams

Class AAA

C: Jake Hagenow, Farragut, Sr.

IF: Drew Benefield, Siegel, Jr.*#

IF: Skylar Luna, Clarksville, Jr.#

IF: Tate Kolwyck, Arlington, Jr.*

IF: Daniel Starnes, Dobyns-Bennett, Sr.

OF: Christian Scott, Clarksville Northeast, Jr.

OF: Terrell Tatum, Germantown Houston, Sr.

OF: Westin Ray, Rhea County, Sr.

UT: Austin Steel, Stewarts Creek, Sr.*

P: Jordan Fowler, Dyer County, Sr.#

P: Evan Porter, Maryville, Sr.

P: Cody Spurgeon, Clarksville High, Sr.

Class AA

C: Philip Clarke, CPA, Sr.*#

IF: Evan Gilliam, Lexington, Sr.

IF: Cody Hartness, Greeneville, Sr.*

IF: John Rhodes, Chattanooga Christian, So.

IF: Andy Hale, Spring Hill, Sr.

OF: Blane Harris, Grundy County, Jr.

OF: Seth Gardner, Cascade, Sr.

OF: Chase Haley, Creek Wood, Sr.

UT: Brycen Thomas, Spring Hill, Sr.*#

P: Spencer Strider, CAK, Sr.*#

P: Steven Jennings, DeKalb County, Sr.

P: David Bates, CPA, Sr.*

Class A

C: Elijah Wilkerson, Huntingdon, Jr.

IF: Zane Potter, North Greene, Jr.

IF: Cade Evans, Boyd-Buchanan, Sr.*

IF: Will McCall, Columbia Academy, Jr.

IF: Carter Holt, Jackson Christian, Sr.*

OF: Seth Price, Watertown, Sr.#

OF: Cas Blevins, University School of Johnson City, Jr.

OF: Austin Lowe, Coalfield, Sr.

UT: Ryan Weathers, Loretto, Jr.*#

P: Alex Huey, Columbia Academy, Jr.

P: Wyatt Blessing, Goodpasture, Sr.#

P: William Woods, Peabody, Sr.

Division II

C: Rudy Maxwell, Ensworth, Jr.

IF: Trey Harrington, Briarcrest Christian, Sr.

IF: Ethan Tressler, Davidson Academy, Sr.#

IF: Ben Brooks, Pope John Paul II, Sr.*

IF: Eli Brauss, University School of Jackson, Sr.#

OF: Eli Thibado, Donelson Christian Academy, Sr.

OF: Pace Dempsey, Pope John Paul II, Sr.

OF: Corbin Brooksbank, The McCallie School

UT: Riley Watkins, Evangelical Christian, Sr.#

P: Bryce Jarvis, Brentwood Academy, Sr.*

P: Alex Reynolds, Brentwood Academy, Sr.

P: Mason Hickman, Pope John Paul II, Sr.*

* - 2016 TSWA All-State honoree

# - TBCA Mr. Baseball Finalist